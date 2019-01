Previdenza sociale | dentro quota 100 e flessibilità | possibile anticipo a 59 anni

Blastingnews

(Di venerdì 18 gennaio 2019) Il maxi decreto su pensioni e reddito di cittadinanza è stato emanato e diramato dal parte del Consiglio dei Ministri di ieri sera. Finita l’attesa per questa mini riforma delle pensioni che permette al sistema di dotarsi di ulteriori misure per lasciare il lavoro. Misure che hanno un comune denominatore nella, perché si tratta di strumenti opzionali lasciati a libera scelta del lavoratore. Il lavoro dell’esecutivo, almeno per quanto riguarda quello legislativo è terminato e come sempre, quando si tratta di nuove misure i dubbi e le perplessità restano notevoli. Nel pacchetto dedicato alle pensioni di questo decreto, c’è spazio per la100, per opzione donna e per l’Ape. Si tratta di tre canali di uscita anticipata dal lavoro rispetto alle altre regole previdenziali che si basano ancora sulla riforma Fornero che pertanto non è stata cancellata, ma solo in parte ...