Ponte Morandi | la direzione della ricostruzione al Registro Navale Italiano | ente al

Ponte Morandi - la direzione della ricostruzione al Registrio Navale Italiano - ente al centro di cause internazionali : L'affidamento del coordinamento dei lavori al Rina, già condannato per il disastro della petroliera Erika e in causa per un rogo in Pakistan e un traghetto affondato in Egitto, è stato contestato dall'associazione "Abiti Puliti"

L’Antimafia interviene sul Ponte Morandi. Ieri sopralluogo dei periti in attesa dell’8 febbraio : Per fortuna che esistono i social: oggi è proprio il caso di dirlo. È infatti grazie all’allarme lanciato tempo fa da un ex poliziotto su Facebook, che è stato bloccato il traffico sul cavalcavia della E45, la superstrada che collega la Toscana alle località di villeggiatura della Romagna. Era talmente malmesso che rischiava di crollare e allora il gip ne ha disposto il sequestro preventivo. Un nuovo Morandi scongiurato, forse, anche se l’Anas, ...

Fondi per ricostruire il Ponte Morandi : Il cda di Aspi si prepara a ripondere sulla richiesta economica, per la demolizione del Morandi e la realizzazione del nuovo viadotto, arrivata dal commissario

Genova - in volo sul Ponte Morandi e sulle coste liguri con l'elicottero della GdF : Cinque mesi dopo siamo tornati sul Viadotto crollato il 14 agosto 2018. Immagini tuttora impressionanti, come quelle dell'area costiera devastata dalla mareggiata dello scorso 30 ottobre -

Chiuso il viadotto di Puleto sulla E45 : rischio crollo - come Ponte Morandi : A scoprire le gravi criticità sulla struttura portante del viadotto è stato, alcuni mesi fa, un poliziotto in pensione che - andando a funghi - aveva notato l'altissimo grado di usura del ferro. Una commissione tecnica ha confermato che il Ponte è a rischio crollo.Continua a leggere

Ponte Morandi - via alle richieste di risarcimento per imprese e negozi | : Precedenza alle aziende delle zone rossa e arancione. C’è tempo fino al 28 febbraio per presentare le domande. Interessate 1.700 attività

Cinque mesi fa la tragedia del Ponte Morandi : A 143 giorni dal crollo, la commemorazione delle 43 vittime nel quartiere di Certosa, vicino alla zona rossa ed ai due tronconi del Viadotto sul Polcevera -

Ponte Morandi - Toti : “Il 2019 sarà un anno di rinascita e ripartenza per Genova” : “A 153 giorni dal crollo del Ponte Morandi una preghiera per le 43 vittime e per le loro famiglie. Il nostro impegno costante per far tornare Genova alla normalità. Il 2019 sarà l’anno della rinascita e della ripartenza di Genova! Non ci fermiamo“: lo ha scritto su Facebook il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti. “In questi 5 mesi abbiamo inaugurato la nuova via della Superba, riaperto la linea ferroviaria che ...

Genova : avviate le prove di carico sul moncone del Ponte Morandi : prove di carico sul troncone ovest di Ponte Morandi: da questa mattina i due carrelli radiocomandati, SPMT Self propelled modular transporter,, composti ognuno da motore e sei assi per un peso di 31 ...

Ponte Morandi : Toti - 'a fine 2019-inizio 2020 penso sarà ricostruito' : Roma, 12 gen. (AdnKronos) - "Credo che a fine anno vedremo un Ponte già nelle sue strutture essenziali e mi auguro che in quelle date si possa iniziare a pensare, settimana più settimana meno, alla sua apertura. fine '19 inizio del '20". Lo dice il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, os

Ponte Morandi - Toti : “A fine anno vedremo il viadotto già nelle sue strutture essenziali” : “Credo che a fine anno vedremo un Ponte già nelle sue strutture essenziali e mi auguro che in quelle date si possa iniziare a pensare, settimana più settimana meno, alla sua apertura. fine ’19 inizio del ’20. Poi dipende dal vento, dalla pioggia, da cosa si troverà nelle case da demolire sotto il Ponte (amianto, materiali pericolosi), le variabili sono ancora tante e non abbiamo tutti i dati in mano“: lo ha dichiarato ...

Crollo Morandi - il video sconfessa Autostrade : la bobina non sfondò il Ponte : Quella tesi, sostenuta da Autostrade, sarebbe smentita da un video di una telecamera fissa di un privato, che inquadra il momento del Crollo di ponte Morandi. Parliamo della bobina di acciaio da 3,5 ...

Ponte Morandi - l’annuncio di Toninelli : “Autostrade pagherà” : Arriva l’annuncio su Twitter di Danilo Toninelli sulla questione del Ponte Morandi Aspi ha comunicato a commissario Bucci impegno a pagare Ponte di Genova, immobili sfollati e imprese e quanto ha distrutto con il crollo. Come avevamo detto non ricostruirà, ma pagherà. Ora andiamo avanti su ogni fronte, concessione compresa»: questo l’annuncio di Danilo Toninelli, ministro alle Infrastrutture e ai Trasporti, sulla vertenza che riguarda i ...

Ponte Morandi - Toninelli : "Aspi pagherà ma non ricostruirà" : "Come avevamo detto Aspi non ricostruirà, ma pagherà. Ora andiamo avanti su ogni fronte, concessione compresa". Così su Twitter il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli."Aspi ...