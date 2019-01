Piatek al Milan | l' intermediario è Giuffrida | ex della Buccino | flirtò anche con Belen

Milan-Piatek - via libera dell'Uefa. I dubbi di Gazidis : Segui su affaritaliani.it

Milan - se arriva Piatek probabile un cambio di modulo : Chiusa ormai la pratica Higuain, dopo 6 mesi deludenti e l’amaro epilogo in Arabia Saudita (l’argentino è in rotta verso il Chelsea), il Milan è alla disperata ricerca di una punta che possa sostituire il Pipita. L’erede di Higuain è già stato individuato da tempo e si chiama Piatek: Leonardo ha già trovato un accordo col polacco per un contratto fino al 2023 a 2 milioni di euro a stagione più bonus. L'attaccante del Genoa è praticamente ad un ...

Calciomercato Milan - si stringe per l’arrivo di Piatek : nuovi importanti sviluppi nella trattativa con il Genoa : Nel pomeriggio di oggi andrà in scena un incontro tra il club rossonero e quello rossoblù, si prova a stringere per l’arrivo dell’attaccante polacco a Milano In attesa che si definisca il passaggio di Gonzalo Higuain al Chelsea, il Milan lavora per mettere le mani sul sostituto. Il nome individuato è quello di Piatek, attaccante del Genoa protagonista di una prima parte di stagione davvero esaltante. Spada/LaPresse Il club ...

Milan-Genoa : prove d'intesa. L'incontro per Piatek nel pomeriggio : Sono ore decisive per il futuro di Krzysztof Piatek. I vertici di Milan e Genoa si sono dati appuntamento oggi pomeriggio a Milano per discutere delle cifre e dei dettagli del contratto che potrebbe ...

Calciomercato Milan - i dettagli dell’affare Piatek : c’è l’accordo col Genoa : Calciomercato Milan, arriva una bozza d’accordo tra il club rossonero ed il Genoa in merito all’affare Piatek che sarà il sostituto di Higuain Calciomercato Milan, i rossoneri stanno vivendo un momento molto delicato sul mercato. Devono dapprima sistemare la questione Higuain, cedendolo al Chelsea, poi assicurarsi un sostituto all’altezza della situazione. A tal proposito sembra essere vicinissimo l’arrivo di Piatek ...

Piatek Milan - decise formula e cifre. Oggi si può chiudere : Piatek Milan – Con Gonzalo Higuain ormai sempre più diretto verso Londra in direzione Chelsea e soprattutto Maurizio Sarri, la dirigenza rossonera di trova nella situazione urgente di dover rimpiazzare uno degli uomini più importanti presenti nell’organico del tecnico Gennaro Gattuso. L’uomo a cui i rossoneri la scorsa estate avevano affidato le ambizioni di rinascita. […] L'articolo Piatek Milan, decise formula e cifre. ...

Milan - tensione fra Gazidis e Maldini : il greco 'boccia' Piatek e Mesut Ozil (RUMORS) : Da quando è sbarcato a Milano, il nuovo amministratore delegato Ivan Gazidis ha letteralmente fatto piazza pulita intorno alla propria figura. Dapprima con la scelta di cambiare il capo dell'area scouting rossonera, successivamente ci sono state diverse questioni col direttore sportivo riguardanti i prossimi obiettivi di mercato. Leonardo, infatti, stava seguendo le piste che portavano ad Ibrahimovic e Cesc Fabregas, ma entrambe sono state ...

Chelsea - Higuain a Londra. E' il giorno di Piatek al Milan : E il Chelsea spalmando l'investimento avrà libertà per chiudere anche un centrocampista [...] Leggi l'articolo integrale sull'edizione del Corriere dello Sport-Stadio oggi in edicola Piatek, il Genoa ...

Milan-Piatek - ore decisive. Ma è scontro all'interno del club - : Archiviato ormai Gonzalo Higuain dopo 6 mesi deludenti e l'amaro epilogo in Arabia Saudita , l'argentino è in rotta verso il Chelsea, , il Milan è alla forsennata ricerca di una punta in grado di ...

Higuain senza pace - oggi la firma col Chelsea. Al Milan arriva Piatek : Finisce dopo sei mesi l'avventura dell'argentino in rossonero, impossibile ricucire il rapporto con la società. Dietro al divorzio, la decisione di non riscattarlo. Passa la linea verde con Cutrone e ...

Calciomercato Milan - dopo Higuain : il punto su Piatek e Batshuayi : Calciomercato Milan – Gonzalo Higuain è ormai a un passo dal Chelsea. Il Milan dunque starebbe guardando al dopo Pipita. Una lista molto corta in mano a Leonardo, che ormai si sarebbe ridotta a due soli nomi: Piatek e Batshuayi. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio tramite il proprio sito ufficiale, la trattativa più […] L'articolo Calciomercato Milan, dopo Higuain: il punto su Piatek e Batshuayi proviene da Serie A News ...

Piatek Milan - decise formula e cifre per convincere il Genoa a dire sì : Piatek Milan – Con Gonzalo Higuain ormai sempre più diretto verso Londra in direzione Chelsea e soprattutto Maurizio Sarri, la dirigenza rossonera di trova nella situazione urgente di dover rimpiazzare uno degli uomini più importanti presenti nell’organico del tecnico Gennaro Gattuso. Una necessita che si fa giorno dopo giorno più urgente. Per questa ragione negli […] L'articolo Piatek Milan, decise formula e cifre per ...

Venerdì caldo per Piatek : il Milan ha fretta di chiudere - Leonardo prepara l'offerta per Preziosi : Sarà un Venerdì caldo, calcisticamente parlato. caldo sul fronte Piatek , legato inevitabilmente a quello Higuain: definito infatti il passaggio del Pipita al Chelsea , la triangolazione Milan-Juve-...

Milan - Higuain atteso a Londra già domani. E su Piatek... : La giornata di ieri potrebbe aver rappresentato la svolta decisiva nel rapporto tra Gonzalo Higuain e il Milan. A margine della Supercoppa giocata a Gedda, è definitivamente esploso il caso dell'...