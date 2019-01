Per il governo lo spettro-manovra per finanziare reddito e quota 100

Furlan ci spiega Perché il governo fa il contrario di quello che serve : Roma. A seguire il ragionamento di Annamaria Furlan, l'analisi sul governo grilloleghista è presto fatta: "È il governo alla rovescia. Bloccano quello che dovrebbero rilanciare, e finanziano quello ...

Le mosse di Ruocco Per Minenna mandano in crisi il governo su Consob : Roma. A metà mattina, l’ira di Luigi Di Maio è tale che i suoi fedelissimi vagliano perfino le ipotesi più estreme: “Ma non la possiamo sfiduciare?”. Ce l’hanno con Carla Ruocco, che intanto, via Facebook, lascia intendere di avere fiutato l’aria: “Ogni mattina in Africa non importa che tu sia un le

Berlusconi si presenta alle elezioni europee Per fermare il governo attuale : Il leader di Forza Italia e l’ex primo ministro afferma che nel 1994 era riuscito a fermare i comunisti, ed ora farà lo stesso con l’attuale governo italiano Silvio Berlusconi ritorna. L’excavaliere tuona….Ho deciso di candidarmi alle elezioni europee” Tre volte primo ministro d’Italia, 82 anni, disabile fino a un mese per l’esercizio della politica con la frode fiscale connessa con la propria azienda ...

Varato dal governo il decreto con reddito di cittadinanza e quota 100 sulle pensioni - anche Per statali - : Il vicepremier Di Maio le definisce 'norme antidivano'. Il reddito partirà ad aprile, sarà al massimo di 780 euro al mese per chi vive da solo e durerà 18 mesi. Chi fornisce dati falsi rischia fino a ...

Governo - via libera al decreto reddito-pensioni. Quota 100 in via sPerimentale : Il premier: 1 milione di persone in 3 anni potranno andare in pensione prima. Salvini: contiamo 1 milione di posti a favore di 1 milione di pensionati, stanziati 22 miliardi di soldi veri. DI Maio: dopo decretone realizziamo tutto il contratto. Il provvedimento introduce Quota 100 in via sperimentale per il triennio 2019-2021, ma chi matura i requisiti entro il 2021 potrà uscire anche dopo...

Berlusconi annuncia : "Mi candido alle Europee Per fermare questo governo come feci con i comunisti nel '94" : Silvio Berlusconi si candida alle elezioni Europee di primavera. L’ex premier lo ha annunciato oggi dalla Sardegna dove si trova in tour elettorale. Il leader di Forza Italia spiega che dietro la sua nuova discesa in campo ci sono due obiettivi collegati: quello di fermare "questo governo" e quello di difendere il liberalismo delle democrazie Europee "come nel '94 quando decisi di fermare i comunisti". Berlusconi punta quindi ad assumere un ...

Reddito e quota 100 - ok del governo. Conte : «In pensione prima un milione di Persone in tre anni» : Il Consiglio dei ministri ha approvato il decretone su Reddito di cittadinanza e quota 100 sulle pensioni. Questa è «una tappa fondamentale per questa esperienza di governo,...

Battisti - Josè Bovè avrebbe inviato mail al governo boliviano Per chiederne la protezione : Il caso Battisti si arricchisce di un nuovo fatto. Ieri 'Il Giornale' ha riportato la lettera che il parlamentare europeo Josè Bovè, appartenente alla sinistra più radicale, vice presidente della Commissione Agricoltura e sviluppo rurale al parlamento, avrebbe inviato al governo della Bolivia affinchè salvasse ancora una volta il terrorista dal carcere. E' stata diffusa dallo stesso deputato europeo attraverso i suoi canali social ed il suo sito ...

Tria : Per Carige il governo cerca una 'soluzione privata' : 'Il governo auspica una soluzione privata della crisi di Carige che consenta il superamento in via definitiva delle attuali criticità'. Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, in audizione di fronte alle commissioni Finanze congiunte di Camera e Senato. 'Il governo - ha spiegato Tria - rimane in attesa della presentazione del piano indusTriale entro ...

"La legittima difesa contro il lupo? Un regalo ai cacciatori" - la Lega Per la difesa del cane contro il governo : Gli animalisti si preparano a protestare contro il governo. Nodo della questione un emendamento della Lega che, si legge in una nota della Lega nazionale per la difesa del cane, "potrebbe estendere il concetto di legittima difesa contro gli animali selvatici". L'ente ha lanciato una petizione per chiedere che "non si proceda in tal senso ma si assicuri la protezione della fauna".L'ente accusa il governo di non avere abbastanza a cuore la difesa ...