Per Buffon la Juventus di Ronaldo è la favorita in Champions League

Buffon si confessa a cuore aPerto : “Caduto in depressione - mi pareva che ogni cosa Perdesse senso”. Leggi le sue parole : Gianluigi Buffon, portiere della Nazionale e del Paris Saint Germain oggi tra i più famosi al mondo, racconta un momento difficile vissuto ormai quindici anni fa, quando cadde in una brutta depressione. “Per qualche... L'articolo Buffon si confessa a cuore aperto: “Caduto in depressione, mi pareva che ogni cosa perdesse senso”. Leggi le sue parole proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Buffon si rivela a Vanity Fair : 'Ho vissuto la depressione - così l'ho suPerata' : L'ex portiere della Juventus Gigi Buffon si è "raccontato" a Vanity Fair. Nell'intervista ha ricordato anche la depressione che lo colpì più di 15 anni fa. «Per qualche mese, ogni cosa perse di senso. ...

Dai barconi nel Mediterraneo alla stima Per Ventura - Buffon a cuore aPerto a pochi giorni dal suo 41° compleanno : Gianluigi Buffon a Vanity Fair: “non date al calcio la colpa dell’odio” È vero che una volta prese qualche manganellata dalla polizia? «È una storia che risale a vent’anni fa. Dopo una partita diedi un passaggio a un tifoso del Parma. Al casello c’era un posto di blocco della polizia. Appena vide le luci blu, lui si dileguò. A confronto con loro rimasi solo io. Oggi, ovviamente, non commetterei più quelle leggerezze, ma ...

Gigi Buffon : "Ogni cosa Perse senso. Mi pareva che agli altri non interessassi io - ma il campione che incarnavo" : "Per qualche mese, ogni cosa perse di senso. Mi pareva che agli altri non interessassi io, ma solo il campione che incarnavo. Che tutti chiedessero di Buffon e nessuno di Gigi". Quindici anni fa il portiere del Paris Saint-Germain venne colpito dalla depressione. Più volte ha raccontato quel difficile periodo e in una nuova intervista rilasciata a Vanity Fair è tornato sull'argomento.Fu un momento complicatissimo. Avevo 25 anni, ...

Buffon pronto Per un 2019 da urlo : la Champions contro la Juve - poi la politica : Gigi Buffon si approccia al 2019 con la voglia di ottenere il risultato più rincorso negli ultimi anni: la vittoria della Champions Il portiere del PSG Gigi Buffon, ha parlato ai microfoni del Corriere della Sera delle novità che potrebbero giungere nel nuovo anno per la sua carriera. La voglia di vincere la Champions League è enorme per Buffon, che ci proverà col club francese: ”Incontrare la Juve in Champions? In finale no perché vorrei ...

Buffon : 'Non sono al Psg Per soldi. Nazionale? Mancini non ha bisogno di me' : "Futuro in politica? Mai dire mai" Buffon ha detto anche la sua sui fatti di San Siro: "sono cose indecenti e, ovviamente, non mi riferisco ai milanesi, ma a chi dentro di sé ha ormai un odio ...

Psg - Buffon non piace a L'Équipe : "Voto 5 - è l'unico Perdente" : E campione del Mondo, come terzo portiere che tenta la scalata delle gerarchie, non sarebbe opportuno che il Psg lasciasse andare un giocatore formato in casa che chiede cinque milioni di ingaggio e ...