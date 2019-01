Pensioni | tempi e paletti della riforma | il trappolone | come cambia il tuo assegno

Reddito di cittadinanza e Pensioni : si allungano i tempi per la Quota 100 degli Statali : Il provvedimento che raccoglie le principali misure promesse da Movimento 5 stelle e Lega dovrebbe essere licenziato dal...

Pensioni Quota 100 e RdC - si allungano i tempi del provvedimento di legge : Arrivano nuove conferme in merito allo slittamento del decreto relativo alle Pensioni anticipate tramite la Quota 100 ed al reddito di cittadinanza. I due provvedimenti dovevano ottenere il via libera nella giornata di oggi, ma la verifica della Ragioneria dello Stato risulta ancora in corso mentre il nuovo rinvio sposta la scadenza alla prossima settimana. Il motivo sarebbe dovuto alla crescente tensione interna alla maggioranza ed al ...

Pensioni - come funzionerà la quota 100 : finestre e tempi per anticipare l’uscita dal lavoro : Il decreto per stabilire le regole della quota 100 e il conseguente avvio della riforma Fornero in tema di Pensioni dovrebbe arrivare tra il 10 e il 12 gennaio, secondo quanto fatto sapere dal sottosegretario Durigon. Rimangono incertezze sui tempi di partenza della misura e sulle finestre temporali per accedere all'anticipo Pensionistico.Continua a leggere

Pensioni : Quota 100 - tempi lunghi per beneficiare della misura - trovato l'accordo : Dopo lunghe settimane di trattative, il Governo Conte è riuscito a convincere la Commissione Europea sulle misure-chiave contenute nella Legge di Stabilità 2019. Quota 100 e reddito di cittadinanza, infatti, entreranno in vigore dal prossimo anno seppure con tempi più lunghi; è questa la risposta data dall'Italia che ha strappato finalmente il sì dai vertici di Bruxelles. L'Italia trova l'accordo con l'Ue Come ormai tanti sanno, l'obiettivo ...

Manovra - Conte in Senato : “Avvicinato posizioni senza mai arretrare. Reddito e Pensioni partiranno nei tempi previsti” : “In queste settimane abbiamo lavorato per avvicinare le posizioni senza mai arretrare rispetto agli obiettivi“, tanto che “né i Contenuti, né la platea, né i tempi di realizzazione delle due misure”, Reddito di cittadinanza e “quota 100” per le pensioni, sono state modificate e “partiranno nei tempi che avevamo previsto”. Sono i punti cardine dell’informativa al Senato del premier Giuseppe ...

Pensioni - i tempi della scuola non combaciano con quelli della riforma : Le notizie sull'anticipo Pensionistico in via di approvazione non sembrano essere tra le più rosee visto che uno degli esponenti maggiori del Ministero del Lavoro, il sottosegretario Claudio Durigon, ...

Pensioni : Quota 100 partirà nei tempi previsti - si lavora a qualche 'correzione' : Governo ancora al lavoro per apportare le opportune correzioni sulla nuova Legge di Stabilità secondo le richieste da parte dell'Unione Europea ed evitare la preoccupante procedura d'infrazione. Il Premier Conte, infatti, incontrerà il presidente della Commissione Europea Jean Claude Juncker a Bruxelles al fine di trovare una soluzione che possa diminuire l'impatto del deficit sul Pil. Il Governo non compie nessun passo indietro sulla ...

Pensioni - la Lega conferma : “Quota 100 partirà nei tempi previsti e senza penalità” : La Lega assicura che la riforma delle Pensioni con l'introduzione della quota 100 e l'avvio del superamento della legge Fornero verrà avviata nei tempi previsti e senza penalità: "Alla luce delle tabelle fornite è possibile confermare gli obiettivi politici della manovra sullo smantellamento della legge Fornero che partirà senza penalità e nei tempi già previsti".Continua a leggere