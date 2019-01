Pensioni quota 100 e reddito di cittadinanza : videoforum alle 12.30 : Potete porre le vostre domande ai nostri esperti sulla pagina Facebook del Sole 24 Ore alla pagina https://www.facebook.com/ilsole24ore/...

Pensioni e reddito di cittadinanza - passa il DL sulla Q100 - sull'APE e sull'Opzione Donna : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 18 gennaio 2019 vedono arrivare l'importante conferma del decreto legge sul pacchetto Pensioni e sul reddito di cittadinanza. Nel Consiglio dei Ministri di ieri sera il Governo ha infatti approvato le disposizioni urgenti con le quali si attuano la quota 100 ed il reddito di cittadinanza, oltre alle altre misure collegate al cosiddetto "pacchetto Pensioni". Tra le novità del testo, anche un nuovo articolo ...

Pensioni e reddito - via libera al decreto : Conte esclude una manovra correttiva. Di Maio: «Nessun assistenzialismo, contro gli abusi norme anti-divano»

Via libera al decreto su Pensioni e reddito : "Stiamo aiutando 10 milioni di italiani" : Ai tempi di Renzi si chiamavano 'slide', ieri nel giorno dell'orgoglio gialloverde Conte le ha ribattezzate con piglio professorale 'tavole di sintesi'. La conferenza stampa dopo il Consiglio dei ...

Via libera al decreto su Pensioni e reddito : “Stiamo aiutando 10 milioni di italiani” : Ai tempi di Renzi si chiamavano «slide», ieri nel giorno dell’orgoglio gialloverde Conte le ha ribattezzate con piglio professorale «tavole di sintesi». La conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri che ha varato per decreto reddito di cittadinanza e Quota 100 si trasforma in una celebrazione in cui Di Maio e Salvini fanno a gara nei toni tri...

Il gran giorno di Conte - Luigi & Matteo. Ma reddito e Pensioni avranno un "rubinetto" - regolato da Tria. Assente non per caso : E poi, se ci saranno più ingressi nel mondo del lavoro, ci saranno anche più soldi" aggiunge Salvini. Più Pil, più contributi. Sarebbe stato utile sentire su questo il ministro Tria. Peccato che non ...

Ok al decreto con Pensioni e reddito. Quota 100 - spunta norma salva spesa | : Conte: il governo mantiene le promesse. Sciolto anche il nodo del Tfs, ovvero il trattamento di fine rapporto che percepiscono i dipendenti pubblici

Reddito di cittadinanza e Pensioni con quota 100 : tutte le novità del "decretone" : Il governo ha varato il provvedimento che raccoglie le principali misure promesse da Movimento 5 stelle e Lega. novità per...

Cdm approva il decreto con reddito e PensioniDa marzo le domande - da aprile i fondi : Il Consiglio dei ministri ha approvato il "decretone". Via libera al reddito di cittadinanza e a quota 100 per le pensioni. Soddisfatto il premier Conte: "Sono due misure che non rispondono a promesse elettorale ma costituiscono un progetto di politica economica sociale di cui questo governo va fiero".

Governo - via libera al decreto reddito-Pensioni. Quota 100 in via sperimentale : ... reddito di cittadinanza e investimenti Scopri di più Il vertice di maggioranza Alla riunione - cui hanno partecipato anche il ministro dell'Economia Giovanni Tria, i sottosegretari Laura Castelli e ...

Varato dal governo il decreto con reddito di cittadinanza e quota 100 sulle Pensioni - anche per statali - : Il vicepremier Di Maio le definisce 'norme antidivano'. Il reddito partirà ad aprile, sarà al massimo di 780 euro al mese per chi vive da solo e durerà 18 mesi. Chi fornisce dati falsi rischia fino a ...

Reddito di cittadinanza e Pensioni quota 100 : le slide del governo sulle misure chiave approvate in Cdm : l cdm approva le misure. Di Maio: '780 euro andranno spesi entro il mese'. Salvini attacca la piangente Fornero'. In 35 slide il premier e i suoi vice illustrano le misure >> LEGGI L'ARTICOLO / TUTTE ...

Governo - via libera al decreto reddito-Pensioni. Quota 100 in via sperimentale : Il premier: 1 milione di persone in 3 anni potranno andare in pensione prima. Salvini: contiamo 1 milione di posti a favore di 1 milione di pensionati, stanziati 22 miliardi di soldi veri. DI Maio: dopo decretone realizziamo tutto il contratto. Il provvedimento introduce Quota 100 in via sperimentale per il triennio 2019-2021, ma chi matura i requisiti entro il 2021 potrà uscire anche dopo...

Via libera al decreto su Pensioni e reddito Salvini : «Un aiuto per 10 mln di italiani» Norme e vincoli : ecco il testo del decreto : Al termine dell’incontro tra Conte, Di Maio, Salvini la dichiarazione per dire che si sarebbe trovata l’intesa sui due più importanti provvedimenti del governo M5S-Lega