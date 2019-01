Pensioni e lavoratori precoci | dopo il decreto confermato stop dell' aspettativa di vita

Pensioni - quota 100 : Tfr dei lavoratori pubblici potrebbe essere pagato 5 anni in ritardo : In base alle ultime voci sulla riforma Pensioni è possibile ipotizzare che il decreto sia approvato entro il 17 gennaio. Ricordiamo che all’interno del decreto è prevista una riforma del sistema previdenziale, in particolare modo su tutto spicca quota 100. Il 17 gennaio si terrà il Consiglio dei Ministri, ma intanto la discussione politica tra maggioranza e opposizione prosegue con opinioni divergenti. Il Partito democratico critica gli ingenti ...

Pensioni flessibili e Quota 100 - per la Cgil 'Disparità intollerabile' tra lavoratori : Dai sindacati emergono forti perplessità in merito ai nuovi meccanismi di funzionamento della pensione anticipata tramite la Quota 100 ed in particolare sulle differenze che sussistono tra i lavoratori pubblici e quelli del settore privato. Una situazione che sembra preoccupare molto i sindacalisti, tanto da definire il contesto come di "intollerabile disparità". A creare turbamento sarebbero in particolare due questioni, ovvero le differenti ...

Pensioni - scatta l'adeguamento all'aspettativa di vita : quali sono i lavoratori esclusi : Dal 1° gennaio per andare in pensione servono 67 anni d’età e non più 66 anni e 7 mesi. In attesa del decreto del governo -...

Pensioni - non tagliano gli assegni d'oro ma fregano i lavoratori italiani : cosa vogliono eliminare : In gioco non c'è solo una questione tecnica, ma anche politica. Il taglio indiscriminato delle Pensioni, così come lo voleva Di Maio, sarebbe andato incontro a una bocciatura sicura della Consulta, ...

Pensioni flessibili in Ldb 2019 - lavoratori e sindacati in pressing su quota 100 e precoci : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 24 novembre 2018 vedono arrivare nuove richieste dai lavoratori e dai sindacati in merito alla necessità di proseguire il cambiamento sulla legge Fornero. La Uil in particolare evidenzia come il nostro sistema risulti maggiormente virtuoso di quello francese e tedesco e chiede al Governo di avviare i pensionamenti anticipati dai 62 anni di età e con 41 anni di anzianità lavorativa per i precoci. Nel ...