Pensioni dopo il decreto - ecco come ottenere l’assegno nel 2019 : Il capitolo Pensioni del decretone ruota attorno a quattro capisaldi: quota 100, blocco dell’aumento dell’aspettativa di vita per le Pensioni anticipate, proroga per Ape sociale e opzione donna. Prendono così forma gli stanziamenti per la riforma previdenziale previsti dalla Manovra, che ha anche introdotto un taglio alle Pensioni d’oro, modificato i sette scaglioni di rivalutazione, con una flat tax al 7% ...

Pensioni Quota 100 e reddito di cittadinanza : nuovi dubbi dopo ipotesi economiche negative : Il nuovo meccanismo di pensionamento anticipato tramite la Quota 100 ed il reddito di cittadinanza sono in dirittura d'arrivo, ma c'è già chi mette in dubbio la loro sostenibilità per via delle mutate condizioni della nostra economia. E' in particolare dalle pagine della stampa economica specializzata che si evidenzia il rischio per la tenuta delle misure rispetto al rilancio degli interventi di welfare, oltre che alla ripartenza degli ...

Pensioni con Q100 : per gli statali TFR e TFS dopo 8 anni - ma si punta all'anticipo : Nell'avvio delle Pensioni anticipate con la quota 100 i lavoratori statali rischiano di trovarsi davanti a due diversi ostacoli. La prima è una finestra di accesso più lunga all'opzione di flessibilità, pensata per garantire la continuità del servizio pubblico laddove delle uscite dal lavoro troppo accelerate rischierebbero di mettere in crisi il turn over. Il secondo punto risulta però ancora più spinoso e riguarda le regole di pagamento del ...

Di Maio e Di Battista sulla neve : "Dopo le Pensioni tagli a stipendi della Casta" : 'Un mondo di auguri per un grande 2019'. Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista salutano gli elettori insieme dal Trentino dove erano in 'ritiro' per mettere a punto la strategia del M5S per il nuovo ...

Pensioni e lavoro statale : liquidazione dopo 36 mesi per i quotisti : I dati in mano all’esecutivo per quanto riguarda l’operazione quota 100 sono ormai risaputi, con una platea di soggetti a cui sarà destinata la misura nel 2019 pari a circa 350mila lavoratori. Di questi, circa 160mila sarebbero lavoratori del pubblico impiego, i cosiddetti statali. I numeri sono potenziali, perché grazie a disincentivi, paletti e vincoli, l’esecutivo conta di ridurre il numero di soggetti a cui dare nuove Pensioni con questa ...

Pensioni - come cambiano dopo l’accordo sulla manovra con Bruxelles : Il maxi-emendamento alla legge di Bilancio presentato al Senato modifica le Pensioni sotto più punti di vista: da una parte c'è il finanziamento (ridimensionato) della quota 100, dall'altro il taglio alle Pensioni d'oro (sopra i 100mila euro) e lo stop alle indicizzazioni per gli assegni mensili superiori ai 1.522 euro.Continua a leggere

Pensioni Quota 100 e RdC - Di Maio : 'Partono dopo - costeranno un po' meno' : Le scadenze da segnare sul calendario in merito all'avvio delle Pensioni anticipate tramite la nuova Quota 100 ed il reddito di cittadinanza sono rispettivamente il mese di febbraio e di marzo 2019. È quanto emerge dalle ultime dichiarazioni rilasciate dal ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, in merito alla riforma del sistema avviata con la legge di bilancio 2019. L'esponente pentastellato ha, infatti, raccolto le idee e fatto il punto della ...

Pensioni - Matteo Salvini spiega come funzionerà la quota 100 dopo le modifiche alla manovra : Il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, spiega come funzionerà la quota 100 per l'anticipo Pensionistico dopo le modifiche alla legge di Bilancio. La misura partirà a inizio 2019, tra febbraio e marzo - assicura - e ne avrà diritto "circa mezzo milione di italiani senza alcuna penalizzazione".Continua a leggere

Manovra - dalle Pensioni alla tassa sulle auto Cosa cambia dopo il negoziato con Bruxelles : Le due misure bandiera, reddito di cittadinanza e quota 100, costeranno 4 miliardi di euro in meno. Ancora da sciogliere il nodo delle imposte sui veicoli più inquinanti per finanziare gli incentivi per quelli a bassa emissione

Inps - Pensioni erogate dopo 5 anni : la grave denuncia de “La Verità” : Secondo alcune fonti giornalistiche, l’Inps non rispetterebbe i termini previsti nella Carta dei servizi in relazione all’esame delle richieste di pensionamento. Questa, in breve, l’accusa pubblicata dal quotidiano “La Verità” e fondata su alcune indiscrezioni ricevute da una fonte anonima. Inps, la denuncia de “La Verità”: “pensioni erogate dopo 5 anni”, l’Inps trucca i dati statistici a discapito degli assititi Secondo ...

Pensioni giù fino al 30% con Quota 100. I dubbi dei parlamentari dopo le stime : Le simulazioni dell’Ufficio Parlamentare di Bilancio nell’audizione sulla Manovra. A causa dei minori contributi versati l’importo incassato scende da un minimo del 5% fino a un terzo

