Pd | Calenda lancia manifesto per lista unica alle Europee

Pd - Calenda lancia il manifesto per la lista unica alle Europee : Prende corpo il progetto di Carlo Calenda di creare un "fronte repubblicano" antipopulista in vista delle Europee. Oggi l'ex ministro allo Sviluppo economico ha lanciato il manifesto per la costituzione di una lista unica che riunisca le forze politiche e civiche europeiste."Bene ci siamo. Su siamoeuropei.it trovate il manifesto per la costituzione del fronte lanciato insieme a 100 esponenti della politica locale e della società civile. Ora si ...

Carlo Calenda lancia Manifesto "Siamo Europei". Aderiscono Martina e Gentiloni - diversi governatori e sindaci dem : Un Manifesto per la costituzione di una lista unica delle forze civiche e politiche europeiste alle prossime elezioni europee. L'idea è di Carlo Calenda che ha messo a punto un Manifesto da sottoporre ai partiti politici e non solo. "L'Italia e l'Europa sono più forti di chi le vuole deboli!" si legge sul sito siamoeuropei.it, che diffonde il testo integrale del Manifesto e le modalità per aderire.Tra i primi firmatari ...