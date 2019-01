Paura per Davide Lippi - il figlio di Marcello aggredito e minacciato di morte sotto casa a Milano : Davide Lippi, procuratore sportivo e figlio dell'ex ct azzurro Marcello, ieri sera è stato aggredito davanti alla sua abitazione a Milano. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il procuratore ...

Anticipazioni Che Dio ci aiuti 5 : Paura per Maria - la nipote di Suor Costanza : Che Dio ci aiuti 5: cosa succederà nella terza puntata? Anche la quinta stagione di Che Dio ci aiuti 5 sembra non aver deluso le aspettative dei telespettatori che hanno fatto registrare ottimi ascolti già dalla prima puntata. Elena Sofia Ricci nei panni di Suor Angela continua a tenere incollati al piccolo schermo milioni di […] L'articolo Anticipazioni Che Dio ci aiuti 5: paura per Maria, la nipote di Suor Costanza proviene da Gossip e ...

Paura per Davide Lippi - aggredito il figlio di Marcello : Paura nelle ultime ore per Davide Lippi, figlio dell’ex Ct della Nazionale Campione del Mondo. Il procuratore sportivo è stato infatti aggredito in serata davanti alla sua abitazione, secondo la ricostruzione la vittima sarebbe stata aggredita da tre persone con il volto coperto da caschi che lo avrebbero preso a calci e pugni. Lippi sarebbe riuscito a fuggire e trovare rifugio nei box condominiali della palazzina in zona Sempione. ...

Mario - il pizzaiolo di Forcella minacciato : 'Resto a Napoli per abbattere il muro della Paura' : 'Io quando ho saputo dell'attentato a Gino Sorbillo, per solidarietà, ho chiuso la mia pizzeria. e' difficile però andare avanti così. Il giorno dopo i proiettili sono venuti qui con il casco ...

Migranti - De Corato : "I clochard italiani dormono per strada per Paura dei tanti stranieri nei centri di ricovero" : "Ci sono molti italiani che dormono all'aperto piuttosto che andare nei centri di accoglienza del Comune di Milano perché c'è un'elevata presenza di stranieri negli storici centri che ospitavano i clochard. Alcuni muoiono fuori di freddo perché hanno paura di essere derubati". La denuncia è di Riccardo De Corato, assessore regionale alla Sicurezza e Immigrazione, intervistato dall'Agi. Secondo l'ex vicesindaco meneghino "i senzatetto italiani ...

Brexit - dalle dogane alle banche - Paura no-deal. Per l'Italia in ballo oltre 23 miliardi di euro : Il ministero dell'Economia, Giovanni Tria, sta poi elaborando un decreto proprio per evitare contraccolpi al funzionamento del mercato. LE FRONTIERE A ogni modo la preoccupazione di un no-deal ...

Operaio sequestrato da uomo armato e portato nei boschi : sono ore di Paura : Un Operaio di 45 anni, di casa a Gavardo (Brescia), è stato sequestrato nella notte tra martedì e mercoledì da un uomo...

Achille Lauro verso Sanremo : 'Nessuna Paura'. Fino a 3 anni fa tagliava cocaina alla periferia di Roma : Lui si sente il principe di Danimarca. E Barabba. E anche un po' Gesù Cristo, visto che nella sua autobiografia, in uscita oggi per Rizzoli, Sono io Amleto, scrive: 'Sento oggi in me quel misto di ...

Toscana - la videodenuncia di due mesi fa del viadotto sequestrato : “Fa Paura - crolla tutto! Speriamo bene” : Una videodenuncia dello stato del viadotto sulla E45 sequestrato oggi dal procuratore di Arezzo, Roberto Rossi, era stata pubblicata sui social a fine novembre. “Guardate, visto da sotto fa paura. crolla tutto, Speriamo bene”. Video Facebook/Massimo Tizzi L'articolo Toscana, la videodenuncia di due mesi fa del viadotto sequestrato: “Fa paura, crolla tutto! Speriamo bene” proviene da Il Fatto Quotidiano.

DBRS : meno Paura per il rischio Italia ma occhio agli aumenti delle tasse : ... abbinato alle aspettative di un ulteriore miglioramento della qualità del credito nel settore bancario, sostiene il trend stabile dell'economia del Paese". Dopo aver confermato l'outlook dell'Italia ...

Scossa 4.6 a Ravenna. Paura nel Nord-Est italiano per il #terremoto : Lievi danni e tanta Paura questa notte sulla riviera romagnola. La Scossa di terremoto con magnitudo 4.6 è avvenuta 3 minuti dopo la mezzanotte con epicentro a 11 Km da Ravenna e con ipocentro a 25 Km di profondità. Nella notte sono poi state registrate tre lievi repliche sulla costa. In tanti hanno preferito passare la notte fuori dalle proprie abitazioni e le scuole a Ravenna oggi restano chiuse per precauzione mentre si svolgono i controlli ...

«Niente Paura - l'economia cresce Ma i partiti al governo sbagliano : troppa superficialità e arroganza» : Dagli ultimi dati l'economia mondiale, che è ancora fortissima, dovrebbe crescere nel 2019. Io una crisi pesante non la vedo all'orizzonte». Neppure un possibile rialzo dei tassi la preoccupa? «...

