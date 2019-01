Pattinaggio di figura - Europei 2019 : Carolina Moscheni e Andrea Fabbri - la grande opportunità della terza coppia azzurra : Chissà se appena quattro anni fa Carolina Moscheni e Andrea Fabbri , coppia di danzatori azzurra che esordirà al prossimo Campionato Europeo di Pattinaggio di figura in programma a Minsk (Bielorussa) dal 21 al 27 gennaio, avrebbero mai solo pensato di poter gareggiare insieme in una gara così importante. Eppure, il destino degli atleti allenati da Barbara Fusar Poli, Stefano Caruso, Corrado Giordani e Stefano Pellizzola si era già incrociato più ...

Pattinaggio figura – Torino ospiterà le finali di Grand Prix 2019-2020 : L’ISU ha assegnato all’Italia l’organizzazione dell’ultimo atto del circuito internazionale di Pattinaggio di Figura della prossima stagione. Al Palavela le performance dei migliori atleti Senior e Junior al mondo Grand e notizia per il mondo del ghiaccio azzurro: l’International Skating Union ha assegnato all’Italia l’organizzazione delle finali di Grand Prix 2019-2020 . Come comunicato proprio ...

Pattinaggio di figura - campionati italiani 2019 : i big non deludono - a metà gara pronostici rispettati : A metà gara pronostici rispettati: Guignard-Fabbri guidano nella danza, Della Monica-Guarise primi tra le coppie di artistico e Rizzo al comando tra gli uomini. Beccari in testa al femminile ma con Tornaghi e Gutmann vicinissime Big in pista, applausi, cori e sorrisi sugli spalti. Un’altra grande festa di sport a Trento per la terza giornata dei campionati italiani di Pattinaggio di figura. Sul ghiaccio in programma le ultime prove ...