Parma | Lizhang all’attacco | rivuole il controllo azionario del club

Parma - il ritorno di Lizhang : l'ex proprietario annuncia battaglia legale. Nuovo Inizio : 'Riacquisto legittimo' : Si profila una vera e propria battaglia legale in seno al Parma Calcio 1913 , un duello per definire la maggioranza societaria attualmente in mano a ' Nuovo Inizio' . A scatenarla è il giovane ...

Parma - Lizhang torna all’attacco : «Pronto a vie legali per riprendermi il club» : Jiang Lizhang torna all'attacco. L'imprenditore cinese non ci sta e annuncia vie legali per riprendersi la maggioranza del Parma L'articolo Parma, Lizhang torna all’attacco: «Pronto a vie legali per riprendermi il club» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Parma - caos societario dopo il cambio ai vertici : Lizhang minaccia la battaglia legale : Nelle scorse settimane a Parma si è realizzato il cambio ai vertici societari con i soci di Nuovo Inizio che hanno fatto valere la clausola di riacquisto, portandosi nuovamente a capo del 60% delle quote e relegando il 30 a Jiang Lizhang. Il giovane imprenditore cinese, però, non l’ha presa bene e, dopo aver acquistato il club portoghese del Tondela, è pronto a tornare alla carica per riprendersi le quote che considera sue. Per farlo ...

Cosa succede a Parma? Lizhang rivuole la maggioranza del club : “ci sono state azioni non legali” : Parma al centro di una querelle legata alla proprietà: “Nuovo Inizio” e Lizhang si stanno dando battaglia a suon di comunicati La querelle societaria a Parma sembra non essere terminata. I tifosi ne hanno decisamente abbastanza dopo anni di scenari incredibili, ma sembra proprio che saranno costretti a vivere un’altra pagina quantomeno ‘strana’ della vita della società emiliana. Jiang Lizhang è infatti passato ...