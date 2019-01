Pallavolo – Europei Maschili | il calendario dell’Italia

Pallavolo - la Nazionale U17 maschile vince il torneo Wevza e si qualifica per gli Europei di categoria : Grazie alla vittoria del torneo appena conclusosi in Portogallo, infatti, gli azzurrini hanno conquistato un posto alla fase finale della rassegna europea di categoria Grande successo per la Nazionale Under 17 maschile nel torneo Wevza , dove nella finale di questa sera ha superato la Francia al tie-break 3-2 (23-25, 25-, 25-, 19-25, 15-12) staccando il pass per gli Europei . Grazie alla vittoria del torneo appena conclusosi in Portogallo, ...

Europei Pallavolo U17 – Azzurrini in campo per la qualificazione : Europei Under 17 maschili: gli Azzurrini in campo per la qualificazione La nazionale under 17 maschile partirà domani alla volta del Portogallo, dove dal 9 al 13 gennaio sarà impegnata nel torneo Wevza che qualifica alla fase finale del Campionato Europeo di categoria (Sofia dal 13 al 21 luglio). I ragazzi di Renato Barbon a Viana do Castelo affronteranno nell’ordine: mercoledì 9 gennaio la Germania, il 10 il Belgio, l’11 la ...