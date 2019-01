Pallavolo – Europei Maschili : il calendario dell’Italia : Europei Maschili 2019: il calendario della prima fase della pool degli azzurri La CEV ha da poco comunicato il calendario della prima fase dei Campionati Europei Maschili in programma dal 12 al 29 settembre in quattro paesi. Come noto, gli azzurri nella pool A in programma a Montpellier, affronteranno Francia, Bulgaria, Portogallo, Grecia e Romania. Questo il calendario della pool A: 12 settembre: Bulgaria-Grecia, Francia-Romania, ...

Pallavolo - la Nazionale U17 maschile vince il torneo Wevza e si qualifica per gli Europei di categoria : Grazie alla vittoria del torneo appena conclusosi in Portogallo, infatti, gli azzurrini hanno conquistato un posto alla fase finale della rassegna europea di categoria Grande successo per la Nazionale Under 17 maschile nel torneo Wevza, dove nella finale di questa sera ha superato la Francia al tie-break 3-2 (23-25, 25-, 25-, 19-25, 15-12) staccando il pass per gli Europei. Grazie alla vittoria del torneo appena conclusosi in Portogallo, ...

Europei Pallavolo U17 – Azzurrini in campo per la qualificazione : Europei Under 17 maschili: gli Azzurrini in campo per la qualificazione La nazionale under 17 maschile partirà domani alla volta del Portogallo, dove dal 9 al 13 gennaio sarà impegnata nel torneo Wevza che qualifica alla fase finale del Campionato Europeo di categoria (Sofia dal 13 al 21 luglio). I ragazzi di Renato Barbon a Viana do Castelo affronteranno nell’ordine: mercoledì 9 gennaio la Germania, il 10 il Belgio, l’11 la ...

Europei Pallavolo 2019 – Tutto pronto per i sorteggi della rassegna maschile e femminile : Pallavolo: il 16 ed il 23 gennaio i sorteggi degli Europei maschili e femminili 2019 Si terranno il 16 e il 23 gennaio i sorteggi dei Campionati Europei. Il primo sarà quello maschile in programma a Bruxelles alle ore 19; una settimana dopo a Istanbul (ore 12 italiane) sarà la volta di quello femminile. Nel 2019 le rassegne continentali si presenteranno con un nuovo format a 24 squadre e saranno organizzate da 4 paesi ciascuno. Le 24 ...