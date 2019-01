Palermo-Salernitana stasera in chiaro su Rai Sport e in diretta TV su Dazn

Palermo-Salernitana - scopri dove vedere la diretta tv streaming anticipo serie B : La gara sarà trasmessa in diretta e in chiaro, su Rai Sport , canel 57 e 58 del digitale terrestre, e sulla piattaforma DAZN , clicca qui per accedere al sito, visibile attraverso Smart TV, ...

Serie B - 20^ giornata : Palermo-Salernitana in diretta tv in chiaro su RaiSport : La Serie B torna in campo dopo la sosta iniziando il girone di ritorno dalla Sicilia, venerdì 18 gennaio, con Palermo-Salernitana, anticipo della ventesima giornata. La compagine rosanero di Roberto Stellone, che punta con decisione alla promozione diretta in Serie A, è al comando della classifica e può anche vantare la migliore difesa del campionato, oltre l’imbattibilità casalinga. La squadra campana di Angelo Gregucci, da un mese subentrato a ...

