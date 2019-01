Palazzo Chigi | stime Bankitalia confermano validità manovra

Palazzo Chigi : 'Riforme governo assicureranno crescita sostenuta' : Palazzo Chigi fa sapere che "le ultime stime di Banca d'Italia sull'ultimo trimestre del 2018 e le prime previsioni per il 2019 indicano che l'impostazione di una manovra espansiva, sottolineata dal ...

Bankitalia - la stima del Pil tagliata allo 0 - 6% : “Possibile recessione tecnica”. Palazzo Chigi : dati che indicano la validità della manovra : Notizie preoccupanti per il governo e nubi all’orizzonte per l’economia del nostro Paese. La Banca d’Italia ha stimato che per quest’anno il Pil crescerà dello 0,6%, cioè 0,4 punti in meno rispetto a quanto era stato valutato in precedenza. È quanto si legge nel bollettino economico di Bankitalia, secondo cui inoltre è molto probabile che l’Italia ...

«A Palazzo Chigi un tavolo sull'edilizia» : «Se le indiscrezioni saranno confermate, finalmente sembra che il Governo abbia raccolto il nostro invito ad aprire un tavolo specifico per affrontare la crisi che riguarda l'intero settore delle ...

Quota 100 e reddito - Palazzo Chigi : 'Le risorse ci sono' | : Ci sono tutte le risorse per Quota 100 e per reddito di cittadinanza. Via libera anche agli stanziamenti per il tfs , tfr degli statali, anticipato per tutti e per il fondo volo Alitalia. Consob, c'è ...

Pensioni e reddito - il giorno della verità. Palazzo Chigi : “Le risorse ci sono”. Alle 18 il Cdm : Tutto dipende dal vertice di questa mattina. C’è fretta di chiudere con il Consiglio dei ministri questa sera, accelerare, non rinviare. Una corsa contro il tempo in modo che la conversione in legge del decretone consenta di introdurre reddito di cittadinanza e quota 100 entro aprile, in piena campagna elettorale per le europee. Ieri è stata una g...

Vertice di maggioranza a Palazzo Chigi tra Salvini - Di Maio e Giuseppe Conte : Palazzo Chigi, il Vertice di maggioranza in vista del Consiglio dei ministri, con la partecipazione del premier Giuseppe Conte e i due vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio Al via a Palazzo Chigi, il Vertice di maggioranza in vista del Consiglio dei ministri, con la partecipazione del premier Giuseppe Conte e i due vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio. La riunione è stata convocata per fare il punto, tra i vari temi, sul decretone che ...

