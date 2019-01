Oroscopo 22 gennaio | Scorpione arrabbiato | Acquario brillante

L'Oroscopo del weekend 19 e 20 gennaio : buon momento per il Toro : Inizia un nuovo fine settimana. Ecco le stelle con amore, salute e lavoro per tutti i segni zodiacali per le giornate di sabato 19 e domenica 20 gennaio 2019. Ariete: in questo fine settimana andrete incontro ad una stabilità maggiore, puntate molto sulle vostre energie, anche se ci sono stati problemi ultimamente. Nel lavoro non mancheranno le occasioni, anche se qualcuno potrà andare contro di voi. Fisico in recupero....Continua a leggere

Oroscopo settimanale - previsioni quarta settimana di gennaio : classifica - Vergine voto 10 : L'Oroscopo settimanale dal 21 al 27 gennaio è pronto a comporre il delicato puzzle della positività inerente i prossimi sette giorni in calendario. Curiosi di mettere le mani sui segni migliori e peggiori nel periodo analizzato? Bene, iniziamo subito col dire che quest'oggi a tenere con il fiato sospeso è certamente il responso delle stelle in merito ala quarta settimana dell'attuale mese. In analisi i segni appartenenti alla prima tranche ...

L'Oroscopo della settimana dal 21 al 27 gennaio : segni d'acqua al top - sfortuna per Leone : Inizia un'altra settimana, ci aspettano dei giorni piuttosto vivaci ed interessanti. I segni d'acqua potranno tornare a respirare dopo le prime settimane di un 2019 abbastanza fiacco e 'sfortunato'. A godere dei maggiori benefici astrali saranno i nati del Gemelli, del Cancro, della Bilancia e del Pesci. Diverso, invece, il discorso per il Leone il quale si ritroverà a fare i conti con alcune difficoltà incresciose sul piano lavorativo. ...

Oroscopo Paolo Fox del weekend e di oggi : le stelle del 18 gennaio : Paolo Fox Oroscopo di oggi, 18 gennaio, e le previsioni del weekend Che settimana sarebbe senza l’Oroscopo di Paolo Fox del giorno? Anche oggi a I Fatti Vostri l’astrologo è pronto a svelare il quadro astrologico di tutti i segni zodiacali anche per ciò che concerne il weekend con le sue previsioni. Scopriamo cosa bisognerà aspettarsi dalle stelle grazie alle anticipazioni del suo Oroscopo (che andrà a svelare totalmente solo ...

Oroscopo di domani 19 gennaio : Luna nel 5° segno dello zodiaco - torelli e cancrini volano : L'Oroscopo di domani 19 gennaio evidenzia con piacere un nuovo ed interessante cambio di settore da parte dell'astro terrestre. Curiosi di sapere quale sarà il segno prescelto dal nuovo transito Lunare? Bene, allora vi diciamo subito che tra Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine ad essere additato come super-fortunato del giorno in amore sarà il Cancro. La Luna entrerà nel segno d'Acqua alle ore 04:44 della primissima mattinata di ...

Oroscopo della settimana fino al 27 gennaio : le stelle preferiscono lo Scorpione : L'Oroscopo della settimana dal 21 al 27 gennaio 2019 ha già deciso di dare un'ipotetica valenza ai prossimi sette giorni in calendario. Ansiosi di sapere cosa riserverà l'Astrologia applicata alla quarta settimana dell'attuale mese? Bene, partiamo subito col ricordare che ad essere messi sotto analisi in questo contesto saranno i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. In primo piano l'attesissima classifica ...

Oroscopo settimanale 21-27 gennaio : importanti decisioni per Cancro - Gemelli irrequieto : L'inizio di una nuova settimana è ormai alle porte e i prossimi giorni saranno pieni di alti e bassi per segni come Bilancia e Scorpione. Scopriamo le previsioni degli astri per tutti i segni dello zodiaco da lunedì 21 a domenica 27 gennaio 2019. Da Ariete a Vergine Ariete: incentiveranno gli incontri amorosi, una nuova passione potrebbe presto esplodere. Tutti coloro che non hanno una relazione da molto tempo, potrebbero iniziare ad innamorarsi ...

Oroscopo week end 19 e 20 gennaio : sorprese in amore per Vergine e Sagittario : Le previsioni dei segni dello zodiaco che ci attenderanno questo fine settimana saranno veramente interessanti soprattutto per Capricorno, Acquario e Sagittario. Secondo il volere dei corpi celesti, le giornate di sabato e domenica saranno piene di sorprese per i segni della Vergine e della Bilancia. Questo week end la Luna accompagnerà il segno dei Gemelli, mentre Marte sarà a sostegno dell'Ariete. Ecco di seguito le previsioni dettagliate ...

Oroscopo 18 gennaio : Sagittario confuso nei sentimenti - stanchezza per lo Scorpione : Prima di lanciarci verso un nuovo fine settimana leggiamo le previsioni e l'Oroscopo di venerdì 18 gennaio 2019, giornata che porterà diverse novità a tutti e dodici i segni zodiacali. Amore, lavoro e salute saranno assoluti protagonisti di questo venerdì. Vediamo ora i dettagli. Oroscopo dei primi sei segni zodiacali per venerdì 18 gennaio Ariete: in amore in questo periodo c'è più voglia di fare, se cercate la persona giusta sarà possibile ...