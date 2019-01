Ora il ministro Grillo assicura | I vaccini? Fondamentali

Tor Vergata - la risposta del viceministro FiOramonti al professor Gruner : “Renderemo trasparenti i concorsi” : Carissimo professor Gruner, ho seguito con attenzione la vicenda che l’ha vista parte in causa, e ho letto con interesse la Sua lettera, che della vicenda riassume i passi salienti. Come certo saprà, da quando ho ricevuto l’incarico di sottosegretario e poi di viceministro con delega all’Università, mi sono impegnato affinché si facessero ulteriori passi in avanti per garantire trasparenza e meritocrazia nel reclutamento e nell’attività ...

Il Garante dei detenuti deplOra il ministro Bonafede : "Marcire in carcere è contro la Costituzione" : Il comportamento del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede dopo l'arresto di Cesare Battisti non è passato inosservato, e a qualcuno non è piaciuto. Non parliamo solo delle critiche mosse dai politici, che rientrano nel dibattito e nel "normale" scontro tra le forze politiche. A stigmatizzare il comportamento del Guardasigilli è anche il Garante dei detenuti, Mauro Palma, critica il video "postato dal ministro della giustizia e pubblicato ...

Cittadinanza onOraria al ministro Elisabbetta Trenta - oggi la cerimonia di consegna : L'Aquila - Il ministro della Difesa Elisabetta Trenta oggi, mercoledi' 16 gennaio, alle ore 11, presso la Casa comunita' del comune di Campotosto ricevera' la Cittadinanza onoraria dal sindaco Luigi Cannavicci. L'onorificenza verra' conferita al ministro per il lavoro svolto a favore della popolazione dagli uomini e mezzi dell'Esercito italiano impegnati nell'Operazione Sabina. Il ruolo dell’Esercito, in ...

Il ministro Tria difende Francoforte e le regole Ue : "Riduciamo i crediti deteriOrati secondo gli impegni" : Da Mosca minimizza sugli scontri nel governo e nega di aver chiesto alla Russia sostegno sui titoli pubblici

Economia : ministro Tria - crediti deteriOrati in costante riduzione nel rispetto dei programmi europei : Mosca, 15 gen 19:28 - , Agenzia Nova, - L'andamento dei crediti non performanti , Npl, italiani va bene: si stanno riducendo costantemente. Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, nel corso di un punto stampa a Mosca, rispondendo a una domanda sull'andamento del settore bancario. Gli Npl, ha detto Tria, "si stanno riducendo continuamente secondo i ...

Calderoli condannato a 18 mesi per aver definito 'Orango' il ministro Kyenge : Milano, 14 gen., askanews, - condannato a 18 mesi di carcere ma con sospensione della pena e non menzione nel casellario giudiziario. Si è chiuso così il processo a carico del senatore della Lega ...

Definì Orango l'ex ministro Cecile Kyenge : condannato Roberto Calderoli : stato condannato oggi in primo grado a un anno e sei mesi dal tribunale di Bergamo, che ha riconosciuto l'aggravante razziale, il senatore della Lega Roberto Calderoli, a processo a Bergamo - dove ...

Kyenge “Orango” - Calderoli condannato a un anno e sei mesi per gli insulti all’ex ministro : “Aggravante razziale” : È stato condannato oggi in primo grado a un anno e sei mesi dal tribunale di Bergamo, che ha riconosciuto l’aggravante razziale, il senatore della Lega Roberto Calderoli, a processo a Bergamo – dove vive – per aver dato dell’orango all’ex ministro del governo Letta Cecile Kyenge, nel luglio 2013 alla festa della Lega Nord di Treviglio. L’ex ministro non si è costituita parte civile e non sono previsti risarcimenti di natura ...

Kyenge “Orango” - Calderoli condannato per gli insulti all’ex ministro : “Aggravante razziale” : È stato condannato oggi in primo grado a un anno e sei mesi dal tribunale di Bergamo, che ha riconosciuto l’aggravante razziale, il senatore della Lega Roberto Calderoli, a processo a Bergamo – dove vive – per aver dato dell’orango all’ex ministro del governo Letta Cecile Kyenge, nel luglio 2013 alla festa della Lega Nord di Treviglio. L’ex ministro non si è costituita parte civile e non sono previsti risarcimenti di natura ...

“Riflettori accesi Ora più che mai” : il ministro Alfonso Bonafede dopo la morte di Sissy : Il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede ha chiamato il papà dell'agente penitenziaria venuta a mancare dopo un calvario durato due anni. "Non vi lasceremo soli, i riflettori resteranno accesi ora più che mai" ha detto a Salvatore Trovato Mazza. Si attende ora la nomina del medico legale che eseguirà l'autopsia sul corpo di Sissy.Continua a leggere

Caso peculato nello Spazzacorrotti - Pd : “Il ministro Bonafede si dimetta”. Le legge non è ancOra in Gazzetta : Si riapre il Caso peculato nello Spazzacorrotti. Dopo che durante la discussione della legge per due volte sono stati sventati i tentativi della Lega di inserire un emendamento salva consiglieri accusati di spese pazze, un codicillo inserito nel provvedimento rischia ora di avere lo stesso effetto voluto dal Carroccio. Come raccontato da il Fatto Quotidiano infatti, è stata inserita una norma che derubrica il peculato a indebita percezione, ...

Speciale difesa : Grecia - ministro Pappas - assicurata maggiOranza in parlamento per ratifica accordo di Prespa : Lo ha dichiarato il ministro per la Politica digitale, telecomunicazioni e i media ellenico, Nikos Pappas in un'intervista all'emittente pubblica "Ert". Pappas ha osservato che tutte le parti sono a ...

Ponte MOrandi : la Procura chiama a deporre l’ex ministro Lupi : Mossa a sorpresa della Procura, che ha convocato a deporre l’ex ministro per i trasporti, Maurizio Lupi, che guidò il Mit dal 2013 al 2015, sotto il governo Letta. È stato Di Pietro a chiamarlo in causa Lupi, scrive Il Secolo XIX, è stato tirato in ballo durante l’interrogatorio di Antonio Di Pietro che, quando era uscito dal Palazzo di Giustizia, intrattenutosi con i cronisti, aveva detto che le responsabilità andavano ricercate in chi aveva ...

Manovra - i 10 assenti al voto alla Camera. Il 'ministro' Lorenzo FiOramonti pugnala Luigi Di Maio : La Manovra è legge, ma alla Camera mancano all'appello 35 voti tra Lega e M5s . Sono stati 313 sì a Montecitorio, rispetto a una maggioranza teorica di 352 deputati. Soprattutto, verbali alla mano, ...