Olimpiadi | domani si presenta la candidatura Milano-Cortina 2026

Olimpiadi : domani si presenta candidatura Milano - Cortina 2026 : Cortina (Bl), 18 gen. (AdnKronos) - domani , sabato 19 gennaio, alle ore 16:00, all’Alexander Hall (in via Marangoni 1) di Cortina d’Ampezzo (Bl), l’assessore al turismo e alla promozione della Regione del Veneto, Federico Caner, parteciperà a una conferenza stampa di presenta zione della candidatura

Olimpiadi Invernali 2016 - domani Milano e Cortina presentano il progetto a Tokyo. La candidatura italiana cerca consensi : domani sarà un giorno importante per la candidatura di Milano e Cortina d’Ampezzo alle Olimpiadi Invernali 2026. Il progetto verrà infatti ufficialmente presentato per la prima volta sulla scena internazionale: a Tokyo, capitale del Giappone che ospiterà i Giochi Estivi nel 2020, verrà illustrata la candidatura italiana durante l’Assemblea Generale dell’Associazione dei Comitati Olimpici Mondiali (ANOC). Di fronte a oltre 1000 ...

Olimpiadi 2026 - è caccia al voto. Domani la presentazione del logo 'Duomo&Montagne' : A Tokyo, Roma è lontana con le polemiche Coni-Governo e Malagò-Giorgetti, sul futuro del nostro sport. Adesso Olimpiadi e basta, poi la presentazione di un quarto d'ora da dividere in 4 persone: ...

Olimpiadi Invernali 2026 - domani il referendum a Calgary. I sondaggi e le percentuali di favorevoli e contrari : domani (martedì 13 novembre) ci sarà l’atteso referendum a Calgary sulla candidatura alle Olimpiadi Invernali del 2026. I cittadini canadesi saranno chiamati alle urne per decidere se appoggiare la candidatura e proseguire quindi il percorso olimpico, oppure ritirarsi. In quest’ultimo caso l’Italia, con il progetto Milano-Cortina, diventerebbe di fatto l’unica proposta credibile in piedi, visto le grandi difficoltà che sta riscontrando Stoccolma ...