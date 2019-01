Nuovo progetto per Gemma Galgani | in arrivo il diario che racconta la storia della sua

Scuola : il Nuovo progetto AID e Fondazione TIM sulla dislessia : Qui di seguito rendiamo noto un comunicato di AID e Fondazione TIM (che ringraziamo) riguardante il tema dislessia. Si tratta di una problematica da sempre presente nel mondo della Scuola e che deve essere conosciuta dai docenti in maniera opportuna, affinché ci si possa interfacciare nel modo più consono con tale realtà. Proprio per questo, AID e TIM si sono presi il compito di affiancare gli insegnanti al fine di implementare la loro ...

Mara Venier parla del suo Nuovo progetto dopo Domenica In : Mara Venier dopo Domenica In torna a recitare in una fiction? Mara Venier non se n’è mai andata. A ritmo di ‘Io sono ancora qua’ è partita la sua Domenica In, ma la verità è che la televisione ha sempre sentito la mancanza della zia più amata dagli italiani e fin da quando Maria decise di prenderla sotto la propria ala protettrice, il pubblico non ha potuto far altro che goderne. Ma L’Isola dei Famosi (nel ruolo di ...

"Dobbiamo costruire un Nuovo progetto collettivo" : Delle volte la politica è anche banale e semplice: Nicola non solo mentre il Pd perdeva ovunque ha vinto le elezioni nella Regione Lazio, ma non è stato nemmeno parte di quel gruppo dirigente che ci ...

Grande successo ad Udine per CaniCUS - il Nuovo progetto sportivo che coinvolge gli amici a quattro zampe [GALLERY] : CaniCUS, collaborazione a quattro zampe: Asd Marathon Dog e CUS Udine insieme per insegnare la corsa con i cani. successo a Udine per il CaniCUS di sabato 12 gennaio, primo stage di corsa con il cane nato in Italia dalla sinergia tra il mondo cinofilo (della Asd Marathon Dog) e quello sportivo di atletica e triathlon (del CUS Udine) Undici conduttori con i loro cani. O meglio: undici cani con i loro conduttori. Perché sono stati loro, i ...

Nasce la Champions League del Nuoto - Federica Pellegrini entusiasta del Nuovo progetto : “idea rivoluzionaria” : Federica Pellegrini ambassador della World Champions League del Nuoto: le parole della nuotatrice italiana sull’introduzione dell’importante novità Ieri a Milano, a firmare il contratto di Global Ambassador dell’International Swim League insieme ad Adam Peaty, Katinka Hosszu, Ryan Murphy e Cate Campbell c’era anche Federica Pellegrini. La nuotatrice italiana è infatti testimonial della nuova Champions League del Nuoto, ...

“No” al Nuovo stadio - Tom Ricketts lascia il progetto di un club calcistico : L'imprenditore, in passato interessato all'acquisto del Milan, era coinvolto nel progetto per il lancio di un club calcistico di Chicago in USL. L'articolo “No” al nuovo stadio, Tom Ricketts lascia il progetto di un club calcistico è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Il Nuovo album di Max Pezzali arriva dopo il progetto con Nek e Francesco Renga : gli ultimi dettagli : Il nuovo album di Max Pezzali arriva dopo un anno ricco di concerti e musica che ha condotto in compagnia di Nek e Francesco Renga. L'artista pavese è intervenuto sui social per informare i fan di essere tornato in studio per lavorare al suo album che sarà rilasciato nel 2020. "Buon 2019, spero che sia per tutti un anno straordinario. Io ho già cominciato da un po' a lavorare su nuove canzoni che confluiranno in un progetto che sarà pronto per ...

Siracusa - Nuovo ospedale. Il Commissario Asp Ficarra pone l'obiettivo : 'far diventare il progetto esecutivo' : Questo ospedale " ha concluso " per noi è un crogiuolo di esperienza umana ed antropologica, un luogo di scienza e di ricerca, coscienti che è anche un potente motore economico che contribuisce allo ...

Padova - presentato il progetto del Nuovo stadio [FOTO] : “E’ un impianto che va oltre lo stadio, un’opera per il futuro di Padova che creera’ posti di lavoro e rivoluzionera’ l’area”. Sono le dichiarazioni di Roberto Bonetto, presidente dei biancoscudati che ha presentato in Comune, al sindaco Sergio Giordani, il progetto per il nuovo stadio. Nel dettaglio il progetto, che porta la firma di Sportium porterà anche alla riqualificazione dell’area ...

Elena Sofia Ricci : un Nuovo progetto dopo Che Dio ci aiuti 5 : Che Dio ci aiuti 5: un profumo e uno spettacolo teatrale per Elena Sofia Ricci Elena Sofia Ricci da giovedì 10 gennaio tornerà a vestire i panni di Suor Angela in Che Dio ci aiuti 5. Durante le riprese della quinta stagione di Che Dio ci aiuti è venuta a mancare la mamma di Elena Sofia Ricci, la famosa scenografa Elena Ricci Poccetto. Proprio a lei l’attrice fiorentina ha voluto dedicare la serata di gala in cui ha lanciato il profumo ...

Boxe Night Florence 2019 – Il Nuovo progetto della Boxe Night Florence e l’Associazione “Un gancio al Parkinson” : Il Pugilato va …..a Teatro con la Boxe Night Florence 2019 Un nuovo Rinascimento per il pugilato, una narrazione coinvolgente, un messaggio per raccontare la svolta salutista e sociale, coinvolgendo sportivi, il mondo femminile, i bambini, gli anziani e non, i malati di Parkinson, espressa con un linguaggio immediato per sottolineare una scelta di vita sportiva, una filosofia, educazione, scienza, studio medico. Oggi la passione del ...

Teresanna Pugliese sul set - Nuovo progetto per l’ex tronista : “Vi svelerò qualcosa” : Teresanna Pugliese entusiasta sul set: il nuovo progetto dell’ex tronista Nella giornata di ieri Teresanna Pugliese ha postato su Instagram diverse storie mentre era su un set. Di un film? Una fiction? Dai primi dettagli emersi pare si tratti di un videoclip musicale. Ha cominciato a girare ieri pomeriggio, almeno nella giornata di ieri. Nel […] L'articolo Teresanna Pugliese sul set, nuovo progetto per l’ex tronista: “Vi ...

Timberland® & ConceptKicks presentano il Nuovo progetto Timberland® Construct : 10061 : Timberland® & ConceptKicks presentano il nuovo progetto, Timberland® Construct: 10061 a WSM – White Street Market di Milano. Dal 12 al 14 gennaio @ SuperstudioPiù Timberland® Construct: 10061 è un progetto che ripensa il modo di operare dell’industria del footwear. Il lavoro svolto fino ad oggi nella prima call to action sarà in mostra al WSM – White Street Market – di Milano in via Tortona 27 dal 12 al 14 gennaio Construct: ...

Controllare gli smartphone senza toccarli - un Nuovo progetto di Google : Effettuare qualsiasi operazione con lo smartphone senza il tocco delle dita sul display, ma semplicemente muovendo le mani a distanza. Google sta lavorando a questa tecnologia che attualmente è conosciuta come “progetto Soli”. Le operazioni sembrano essere in fase avanzata, tant’è che qualche giorno fa il gigante californiano ha ricevuto il via libera dalla Federal Communication Commission, l’ente statunitense preposto ad ...