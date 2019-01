Nozze d’argento per Forza Italia | Berlusconi rivela | ' Mi candiderò alle elezioni europee'

Blastingnews

: #Juventus, nozze d'argento #Ronaldo: è la sua 25ª finale - tuttosport : #Juventus, nozze d'argento #Ronaldo: è la sua 25ª finale - ALESSIinfo1 : Berlusconi candidato alle europee: le sue nozze d'argento con la politica - infoitinterno : Berlusconi candidato alle europee: le sue nozze d'argento con la politica -

(Di venerdì 18 gennaio 2019) Era il 18 gennaio del 1994 quando per la prima volta le porte di Montecitorio si aprirono dinanzi a Silvio, capo di un partito destinato a segnare la storia del Paese. Volente o nolente, sono infatti oggi indiscutibili l’originalità e il cambiamento apportati dain un Paese ancora incendiato dal clamore di Tangentopoli.Un inizio singolare per quella che storicamente verrà definita la Seconda Repubblicana. Dagli immancabili inni di sottofondo a qualsiasi cerimonia, ai nuovi spot pubblicitari, fino ai plateali comizi nei maggiori centri urbanini, attraverso strategie nuove e al tempo forse sconosciute in ambito pubblicitario, il Cavaliere è riuscito a svecchiare e a rimettere a nuovo le tecniche comunicative della politicana, ottenendo il sostegno dei più....