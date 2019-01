Notizie dal Forex 18 gennaio 2019

Calciomercato Napoli/ Ultime Notizie - si riapre la pista De Jong : l'olandese si allontana dal Barcellona : Calciomercato Napoli, Ultime notizie: secondo Carlo Alvino la pista James Rodriguez è possibile, intanto Fofana e de Paul sono nel mirino.

F1 - Niki Lauda dimesso dall’ospedale. Buone Notizie da Vienna : Niki Lauda è stato dimesso dall’ospedale AKH di Vienna dove era stato ricoverato a inizio anno per colpa di un’influenza. Il sistema immunitario del quasi 70enne è molto debole dopo il trapianto di polmone operato lo scorso 2 agosto in seguito a delle complicazioni legate a un’infezione respiratoria. Fortunatamente le condizioni fisiche dell’ex Campione del Mondo di F1, che era stato trattenuto in terapia intensiva, sono ...

F1 - buone Notizie sulle condizioni di Niki Lauda : ha lasciato l’ospedale di Vienna : Niki Lauda ha lasciato l’ospedale di Vienna, una buona notizia dopo giorni di terapia intensiva dopo una forma di influenza contratta ad Ibiza Niki Lauda ha lasciato l’ospedale di Vienna dove era stato ricoverato dieci giorni fa in terapia intensiva a causa di una grave forma di influenza contratta durante le feste trascorse a Ibiza. Secondo quanto riporta l’agenzia Apa l’ex pilota 69enne, tre volte campione del ...

L'Ebola è la nuova normalità : Notizie allarmanti dal Congo circa la diffusione della malattia : Se ciò non bastasse alcuni degli esperti hanno spiegato che esiste il rischio concreto che la malattia diventi routinaria in quella zona del mondo. Epidemia ebola, rischi di diffusione in altre ...

NBA – Brutte Notizie per Enes Kanter : sta per essere emesso un mandato di arresto ed estradizione dalla Turchia : Brutte notizie in arrivo dalla Turchia: sta per essere emesso un mandato di arresto ed estradizione per Enes Kanter, accusato di aver supportato il movimento golpista di Fethullah Gulen Nella serata di domani i New York Knicks affronteranno gli Wizards a Londra, per una speciale partita di regular season da giocare ‘in trasferta’ al di fuori dai confini USA. Non si è potuto unire ai compagni Enes Kanter, alle prese con una ...

Mercato NBA - le ultime caldissime Notizie : Smith Jr vicino all’addio a Dallas - i Nets corteggiano Durant : Mercato NBA, Dennis Smith Jr in procinto di lasciare i Dallas Mavericks dato lo scarso feeling con Doncic Mercato NBA, ore concitate oltre Oceano prima della trade deadline. La voce che maggiormente sta facendo rumore nelle ultime ore è quella che arriva da Dallas, con Dennis Smith Jr che è in procinto di essere ceduto. Due le franchigie alla finestra per il playmaker, Suns e Magic stanno lavorando alla trade, con Dallas che sta valutando ...

Calciomercato Inter/ Ultime Notizie - dalla Spagna : il Betis chiede Lautaro Martinez : Calciomercato Inter, Ultime notizie. dalla Spagna: il Betis cerca Lautaro Martinez, ma sul piatto non può osare più del prestito.

Sir : principali Notizie dall'Italia e dal mondo. Regno Unito - il giorno della verità sul Brexit. La Polonia ricorda il sindaco di Danzica : La Gazeta Wyborcza parla di 'delitto politico', maturato nel 'clima di odio e di ostilità' che segna la politica polacca di oggi. Il sindaco era uno dei politici più popolari del Paese, che si ...

Torino - brutte Notizie dall’infermeria : intanto sul mercato… : Torino alle prese con il calciomercato e con qualche acciacco non da poco: Mazzarri prepara la gara di Roma e aspetta rinforzi Il Torino ha perso contro la Fiorentina la possibilità di andare avanti in Coppa Italia. Una sconfitta cocente che non è andata giù ai tifosi, ma oggi la squadra si è radunata con l’intento di guardare avanti e proseguire nella corsa all’Europa in campionato. Mazzarri dovrà però farlo senza alcune ...

Iran - aereo cargo si schianta contro un muro : 15 morti/ Video ultime Notizie - incidente causato dal maltempo : Iran, Boeing 707 si schianta contro un muro e sfonda una casa. ultime notizie, 15 morti: incidente provocato dal maltempo?

Le Notizie del giorno – Calciatore coinvolto in un incidente stradale - Ferrero ancora nella bufera : Le notizie del giorno – Altra notizie shock per il mondo del calcio. Nel dettaglio il centrale dell’Independiente Alan Franco è stato coinvolto in un incidente stradale a Sarandì, il Calciatore è nel giro della Nazionale argentina e l’impatto è avvenuto al ritorno da una festa. Il Calciatore era alla guida di una Jeep e con altri amici a bordo, brutto incidente con un’altra auto a bordo di cui viaggiava una ragazza incinta di 7 mesi. ...

Il calciomercato oggi – Le Notizie in Serie A e dall’estero : Il calciomercato entra nel vivo, ecco le importanti notizie del campionato di Serie A delle ultime ore, il punto della rosea. Il Chievo crede alla salvezza e prova a far rientrare in Italia Luca Caldirola del Werder Brema, l’Udinese alla ricerca di un nuovo attaccante, sempre più vicino Lapadula del Genoa. Il Parmasu Barak, per l’attacco la prima scelta è Falcinelli. Il primo nome per rinforzare ulteriormente il Bologna è Spinazzola, ...

Olimpiadi 2026 – Dal CIO buone Notizie per la candidatura di Milano-Cortina : sensazioni positive sul dossier consegnato oggi : Olimpiadi invernali 2026: il CIO dà feedback positivi sui dossier di candidatura di Milano-Cortina e Stoccolma-Are Il Comitato olimpico internazionale ha confermato di avere ricevuto i dossier relativi alle candidature di Milano-Cortina e Stoccolma-Are alle Olimpiadi invernali del 2026, definiti entrambi “innovativi”. “Con questi due paesi dalla forte tradizione sportiva come candidati si vede l’impatto molto ...

Notizie dal Forex 10 gennaio 2019 : EUR/USD L'euro è in crescita nei confronti del biglietto verde . Il cross eur/usd quota 1,1525 dollari, con la prima area di supporto vista a 1,1503. La FED mostrerà una certa pazienza prima di ...