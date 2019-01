Non modelle | oggi accanto alle auto ci sono le product specialist

ilfogliettone

(Di venerdì 18 gennaio 2019) Non chiamateleo ragazze immagine. Le belle ragazze e, perché no, i bei ragazzi, anche se in numero minore,novità dei vari brandmobilistici esposte nei più prestigiosi Saloni dial mondononpiù selezionati solo per il loro aspetto fisico, ma devono essere competenti. Si spiega dal Salone di Detroit."Cerchiamo qualcuno che possa fare una presentazione del modello di- spiega Hedy Popson, presidente diions Plus che si occupa di organizzare eventi - che tenda a essere quasi un attore o qualcuno che abbia un background nel marketing, nelle vendite. Questo non esclude, ma non è di certo un lavoro da. Negli anni '80 queste ragazzevenivano chiamate le signorine "spin and grin", ovvero gira e sorridi, che stavano sulle piattaforme rotanti con lenon sapendo nulla dei modelli.è tutto molto ...