New York | Sotheby' s sale verso 42 | 77 M | Dollaro USA

New York : in acquisto Schlumberger N.V : Ottima performance per Schlumberger N.V , che scambia in rialzo del 7,06%. Comparando l'andamento del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, si nota che Schlumberger N.V mantiene forza relativa ...

New York : seduta euforica per Tiffany : Protagonista la gioielleria americana , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,45%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Tiffany evidenzia un andamento più marcato ...

New York : scatto rialzista per Pacific Gas & Electric : Brillante rialzo per Pacific Gas & Electric , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 10,38%. Lo scenario su base settimanale di Pacific Gas & Electric rileva un allentamento della curva ...

New York : Nordstrom in rally : Brillante rialzo per il retailer del lusso statunitense , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,27%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al World Luxury Index mostra un cedimento ...

Vola a New York VF Corporation : Prepotente rialzo per l' azienda di abbigliamento statunitense , che mostra una salita bruciante del 10,05% sui valori precedenti. Il confronto del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, mostra ...

Jennifer Lopez vende la casa extra lusso a New York : Case vip: le vendite da recordCase vip: le vendite da recordShakiraMeryl Streep Sting Demi MooreEllen DeGeneresSarah Jessica ParkerKim Kardashian e Kanye WestTom Brady e Gisele BündchenTom CruiseCéline Dion La casa di John Lennon e Yoko OnoRobert De NiroSteven SpielbergBeyoncé e Jay ZEra la primavera del 2018 quando gli innamoratissimi Jennifer Lopez e Alex Rodriguez festeggiavano il loro amore con un appartamento da 15 milioni di dollari a New ...

Nba - Washington-New York 101-100 : Londra è dei Wizards. Nel 2020 trasloco a Parigi? : Per rivedere una festa del basket più bello del mondo alla corte di Sua Maestà però forse bisognerà aspettare più di un anno, perché l'Nba nel 2020 sta seriamente pensando di traslocare a Parigi il ...

New York : scatto rialzista per Northrop Grumman : Grande giornata per Northrop Grumman , che sta mettendo a segno un rialzo del 3,09%. Il confronto del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Northrop Grumman ...

New York : le vendite travolgono Centurylink : Affonda sul mercato Centurylink , che soffre con un calo del 4,21%. Lo scenario su base settimanale di Centurylink rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dallo S&P-500 . Tale ...

New York : accelera Hanesbrands : Rialzo per Hanesbrands , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,02%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Hanesbrands evidenzia un andamento più ...

NBA London Game 2019 - Washington-New York in diretta streaming : Alla O2 Arena di Londra va in scena la sfida tra gli Washington Wizards e i New York Knicks , in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport NBA e in diretta streaming su skysport.it dalle 21.00 con il ...

New York : scambi al rialzo per Ralph Lauren : Avanza la maison statunitense , che guadagna bene, con una variazione dell'1,97%. La tendenza ad una settimana di Ralph Lauren è più fiacca rispetto all'andamento del World Luxury Index . Tale ...

Male Toll Brothers sul mercato azionario di New York : Aggressivo ribasso per il costruttore americano di case su misura di prestigio , che passa di mano in perdita del 2,10%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice World ...

New York : ingrana la marcia Callaway Golf : Rialzo per la società che produce attrezzature da Golf , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,30%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in ...