Naufragio in Libia | i 3 sopravvissuti | C' erano 120 persone a bordo

I sopravvissuti del Naufragio a largo di Tripoli : "Meglio la morte che la Libia" : "Meglio morire che tornare in Libia". Cinque parole, sufficienti a racchiudere il dramma dei tre sopravvissuti al naufragio al largo di Tripoli, costato la vita, secondo quanto riferito proprio da loro stessi, ad altre 117 persone.Sotto shock, in ipotermia e traumatizzati, i superstiti sono stati accolti a Lampedusa. Hanno raccontato delle "violenze e gli abusi" cui sono stati sottoposti nei lager libici. "Siamo rimasti tre ore in mare, sperando ...

Naufragio al largo della Libia - Salvini : “Ong tornano in mare e migranti ricominciano a morire. Porti restano chiusi” : “Sarà una coincidenza che da tre giorni c’è una nave di una Ong, proprietà olandese, equipaggio tedesco, che gira davanti alle coste della Libia? Ed è un caso che in questi giorni gli scafisti tornano a far partire barchini, barconi e gommoni mezzi sgonfi che poi affondano e poi si contano i morti e i feriti?” Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, nel corso di una diretta Facebook, dopo il Naufragio ...

Migranti : un altro Naufragio sulla rotta Libia-Italia. 3 morti : Avvistato un gommone con una ventina di persone a bordo 50 km a nord-est di Tripoli. Recuperati tre naufraghi in condizione di ipotermia, si cercano i dispersi -

Un Naufragio a largo della Libia. La Marina salva i tre superstiti : naufragio a largo della Libia. Un elicottero della nostra Marina ha recuperato tre superstiti dopo l'affondamento di un gommone con 25 persone a bordo. L'imbarcazione quando sono arrivati i soccorsi era quasi del tutto affondata ed era stata intercettata da un aereo italiano a 45 chilometri a est di Tripoli. I piloti di un aereo che collabora con la Ong tedesca Sea Watch hanno chiesto informazioni alla sala operativa di Roma che ha affidato il ...