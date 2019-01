Napoli | squalifica Koulibaly | attesa per la decisione sul ricorso

Squalifica Koulibaly - domani la decisione sul ricorso del Napoli : L'obiettivo è ottenere una sentenza che faccia 'cultura' e 'politica'. O comunque giurisprudenza. A guidare la missione il numero uno in persona, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis , che venerdì, alle ore 13.30, entrerà insieme a Koulibaly nell'...

Koulibaly squalificato per 2 turni. Cori razzisti - Icardi sta col difensore del Napoli : Il difensore del Napoli: "Orgoglioso del colore della mia pelle". Procura Figc: "La gara andava sospesa". Il sindaco Sala si scusa a nome di Milano. Ancelotti: "La prossima volta ci fermiamo". De ...

Cori contro il Napoli - squalificati 25 calciatori della Juventus U15 : E’ arrivata la stangata nei confronti dei calciatori della Juventus U15, sanzione relativa all’episodio dell’11 giugno al termine della semifinale contro il Napoli vinta 3-0 per le Final Four Scudetto ed al coro “Sarò con te, ma tu non devi mollare, abbiamo un sogno nel cuore, Napoli usa il sapone!”. Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare presieduto da Cesare Mastrocola ha sanzionato con una ...

Juventus under 15 - cantarono : “Napoli usa il sapone” : 25 baby calciatori condannati a una giornata di squalifica : “Abbiamo un sogno nel cuore, Napoli usa il sapone”. Il solito coro discriminatorio contro i napoletani. Solo che stavolta a cantarlo non sono stati gli ultras di una tifoseria rivale, ma ragazzini della Juventus under 15. E per questo si sono beccati tutti e 25 una giornata di squalifica. La mini-stangata (il provvedimento fa effetto più perché colpisce in blocco tutta la squadra che per la sua effettiva durata) arriva a scoppio ritardato: ...

