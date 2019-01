Napoli | si va verso il no al ricorso per Koulibaly

Zapata verso l’Inter. Attaccò il Napoli : «Mi emarginarono» : Tre maglie italiane Higuain e Quagliarella i suoi maestri, Sarri colui il quale lo emarginava ma non per colpa sua («Lui faceva quello che gli aveva chiesto la società: emarginarmi. Della squadra e dei tifosi ho un buon ricordo. Ma dei dirigenti meglio che non parli, non direi cose carine»). Da luglio si potrebbe aprire un nuovo capitolo nella carriera di Zapata, a Napoli conosciuto come Duvan, non si è mai capito il perché. Il vice ...

Lazio - Inzaghi punta su Lulic contro il Napoli. Murgia verso la Spal : Farà di necessità virtù contro il Napoli, Simone Inzaghi. Il tecnico della Lazio in vista del match contro gli azzurri, in programma domenica sera al San Paolo, ha provato Lulic sulla fascia destra. ...

Napoli - sgominata piazza di spaccio al Bronx : pusher tenta la fuga attraverso il tombino : Gli agenti del commissariato San Giovanni-Barra hanno arrestato Giovanni Di Mase, 20enne napoletano responsabile di una piazza di spaccio nel Bronx. Nell'edificio D di via Alveo Artificiale, dove era ...

Napoli - ecco l'offerta per Lozano con una contropartita : Rog verso la Spagna : Secondo la Gazzetta dello Sport , il presidente De Laurentiis è pronto a offrire 30 milioni di euro più Younes per accontentare Ancelotti.

Napoli tra Allan e Barella - il 'metodo Ancelotti' è molto diverso da quello di Sarri : Si sta parlando in queste ore di un’offerta pervenuta al Napoli - per Allan - che si aggirerebbe tra gli 80 e i 90 mln di euro. Notizia confermata anche da colleghi vicinissimi alla SSC Napoli. La necessità di un centrocampista è stata ammessa dallo stesso Tuchel, che avrebbe individuato proprio nel brasiliano il profilo più adeguato alle esigenze tecnico-tattiche del Paris Saint Germain. I tifosi e gli obiettivi di stagione La notizia di ...

CALCIOMERCATO Napoli/ Ultime notizie : Hamsik verso Cina o Giappone per giugno - ma pure in Germania... : CALCIOMERCATO NAPOLI, Ultime notizie: a giugno possibile l'addio di Hamsik. Tra le mete possibili rimangono Cina, Giappone e pure la Germania.

Rabiot verso Barcellona : super offerte del PSG per Allan e del Napoli per Barella : Che, sempre secondo il Corriere dello Sport , a sua volta si butterebbe su Barella proponendo al Cagliari 20 milioni più Rog e Ounas.

Probabili formazioni/ Napoli Bologna : Hamsik verso la panchina. Diretta tv e orario - Serie A - : Probabili formazioni Napoli Bologna: orario e Diretta tv. Ecco le mosse dei due tecnici alla vigilia della 19giornata di Serie A 2018-2019.

Verso Inter-Napoli - De Laurentiis : "Mazzoleni mi preoccupa" : A due giorni dal big match contro l'Inter, in casa Napoli ci pensa Aurelio De Laurentiis a rendere meno natalizio il clima. Il patron azzurro, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, è entrato in ...

Napoli - Giuntoli : 'Ancelotti ha dato consapevolezza alla squadra. Col City ho visto un Chelsea diverso : Sarri...' : Cristiano Giuntoli , direttore sportivo del Napoli, ha parlato a Sky Sport prima del match col Liverpool: 'Sicuramente Ancelotti ha dato grandi motivazioni e consapevolezza a questa squadra, è stato un inizio di stagione molto importante. Decisivo il suo approccio, ...

Champions League – Verso Liverpool-Napoli - Ancelotti fiducioso : “so quello che dobbiamo fare per passare” : Calro Ancelotti Verso Liverpool-Napoli: le parole del tecnico emiliano alla vigilia della sfida di Champions League Domani la sfida decisiva, tra Napoli e Liverpool: la squadra di Carlo Ancelotti si gioca le sue ultime chance nell’ultima partita della fase a gironi di Champions League, per staccare il pass per gli ottavi di finale. Sarà Skomina l’arbitro del match e se Klopp è apparso preoccupato in merito a questa scelta, ...

Champions League - Inter e Napoli verso gli ottavi : Domani, in campo alle ore 21:00, nerazzurri e partenopei cercano il pass per la fase successiva del torneo - Giornata di vigilia per Inter e Napoli che domani sera affronteranno rispettivamente Psv ...

Alvino : «Napoli-Frosinone - Ghoulam verso una maglia da titolare» : Il post su Twitter Napoli-Frosinone, Ghoulam verso la maglia da titolare. È Carlo Alvino a lanciare l’ipotesi dal suo profilo Twitter. Sotto, il post del giornalista di Tv Luna che parla di “sensazioni prepartita”. Tra pochi minuti ci saranno le formazioni ufficiali e conosceremo la verità. Per Ghoulam, nel caso, si tratterebbe del ritorno in campo a più di un anno dalla rottura del legamento del ginocchio. Anche la Gazzetta ...

Tullia racconta Napoli a Parigi attraverso le danze popolari : Napoli-Parigi sola andata “Viva Napoli e Paris”, la guida dei napoletani a Parigi, prosegue con una nuova tappa del viaggio tra i quartieri di Parigi alla ricerca dei napoletani che si sono trasferiti, delle loro storie e delle difficoltà che hanno incontrato. Questa settimana incontriamo Tullia Conte che ha aperto nella capitale francese Suddanzare, una scuola di danze popolari del sud Italia, per veicolare attraverso la danze le tradizioni del ...