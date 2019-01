Napoli | si chiude per Rog al Siviglia

Lobotka-Napoli - una trattativa che si chiuderà a breve : Giuntoli riceve il via libera da AdL per portare a Napoli Stanislav Lobotka, che nel frattempo ha ricevuto la benedizione di Hamsik. Lobotka-Napoli s'ha da fare; come riferisce La Gazzetta dello Sport anche AdL ha dato via libera a questa operazione, dopo un incontro con Giuntoli. I contatti sono frenetici e la distanza tra richiesta ed offerta è minima. Il Celta Vigo chiede 25 milioni a fine ...

Coppa Italia - i quarti : via con Milan-Napoli martedì 29 - chiude l'Inter il 31 : La Lega Serie A ha ufficializzato date, orari e sedi dei quarti di finale della Coppa Italia 2018/19. Sia Milan che Inter, secondo quanto reso noto, disputeranno la gara a San Siro, ovviamente in due ...

Calciomercato Napoli - si vuole chiudere per Barella : le ultime : Calciomercato Napoli – Il mercato di gennaio entra nel vivo e il Napoli vuole essere il protagonista della rincorsa scudetto con la Juventus, ora, distante a 9 punti. Nicolò Barella, centrocampista del Cagliari, è da tempo nel mirino della SSC Napoli. Piace a Giuntoli e a tutta la dirigenza partenopea, essendo anche fra i migliori per rendimento della stagione in […] L'articolo Calciomercato Napoli, si vuole chiudere per Barella: le ...

Napoli - Maksimovic : 'La partita è da chiudere - altrimenti...' : Nikola Maksimovic , difensore del Napoli , parla a Rai Sport nell'intervallo della gara di Coppa Italia col Sassuolo: 'E' una gara da chiudere. Abbiamo cominciato bene, poi ci sono state due o tre occasioni dopo il gol. Dobbiamo sfruttarle e chiudere la ...

Napoli - orario prolungato per la funicolare stasera la centrale chiude alle 2 : funicolare centrale aperta fino alle 2. Parte da questa sera il prolungamento dell'esercizio per soddisfare le tante richieste degli utenti ma solo per il sabato sera, gli altri giorni chiuderà sempre ...

Napoli - Rog al Siviglia? De Laurentiis non chiude all’addio del croato : Napoli, possibile approdo di Rog al Siviglia, il presidente De Laurentiis ne parlerà con mister Ancelotti per definire il da farsi “Rog al Siviglia? Può darsi, ci sono anche tanti club interessati. Presto ritornerò in Italia e parlerò di questa situazione con Carlo Ancelotti. Il suo parere per me viene prima di tutto, sarà dopo questa decisione che capiremo il da farsi. Non vogliamo cedere nessun calciatore. Non è nella mia filosofia ...

CALCIOMERCATO Napoli/ Ultime notizie : impegno verbale Preziosi-Adl per Kouamè - si chiude a giorni : CALCIOMERCATO NAPOLI, Ultime notizie: Kouamè a un passo, c'è un accordo verbale tra Preziosi e De Laurentiis. Sul piatto per il genoano 25 mln.

Calciomercato Napoli - Kouamè : si vuole chiudere. Novità per Barella : Calciomercato Napoli Kouamè – Dopo Barella, Aurelio De Laurentiis e Giuntoli, hanno messo nel mirino un altro calciatore: Christian Kouamé. Quest’ultima trattativa, sembra essere però molto più semplice di quella intavolata con il Cagliari per Barella. De Laurentiis sa praticamente tutto: a cominciare dall’intenzione di Preziosi di trattenerlo fino alla fine della stagione, passando per il prezzo. Il valore del cartellino, ...

Napoli pronto a chiudere per Traoré : contatti rafforzati con l'Empoli : Come spiega la Gazzetta dello Sport , il Napoli rafforza i contatti con l' Empoli per Hamed Traoré , 19 anni da compiere il prossimo mese: 'Si tratta di un trequartista dai piedi buoni, abile negli inserimenti e nel palleggio. Le ...

De Magistris e Salvini - è scontro totale : il ministro 'chiude' il porto di Napoli : ... pur escludendolo, di usare esercito, carabinieri e poliziotti contro i sindaci perché se solo ci prova a pensarlo avrà una risposta politica e democratica talmente adeguata che se la ricorderà per ...

Napoli - l’agente di Hamsik : “Se rinnoverà chiuderà la carriera in azzurro” : Intervistato sulle frequenze di Radio Kiss Kiss, Martin Petras, agente di Marek Hamsik, ha parlato dell’infortunio e del futuro del centrocampista e capitano del Napoli, nuovamente al centro delle voci di calciomercato che lo accostano questa volta a club giapponesi. LEGGI ANCHE: Calciomercato Napoli, si vuole chiudere per Barella: le ultime Napoli, l’agente di Hamsik: […] L'articolo Napoli, l’agente di Hamsik: “Se ...

CALCIOMERCATO Napoli/ Ultime notizie - ag Hamsik : se rinnoverà chiuderà la carriera con la maglia azzurra : CALCIOMERCATO NAPOLI, Ultime notizie 2 gennaio. Parla l'agente di Hamsik: 'se rinnoverà chiuderà la carriera con la maglia azzurra, vuole restare qua'.

