Napoli | maltempo di fine ottobre 2018 | riapre domani il Parco Virgiliano

Maltempo Lazio : neve sulla SR509 di Forca D’Acero - pioggia intensa sulla A1 Roma-Napoli [GALLERY] : 1/3 ...

Maltempo - Città Metropolitana di Napoli : garantita la sicurezza della rete viaria : La Città Metropolitana di Napoli, informa una nota, “è prontamente intervenuta la scorsa notte per garantire la sicurezza dell’intera rete viaria”. I comuni maggiormente interessati siono stati Visciano, Tufino, Lettere, Agerola, Pimonte, Casola, Casamarciano, Carbonara, Vico Equense. E’ stato garantito, rileva la nota, “il Servizio di fornitura e spargimento sale antigelo su tutte le tratte interessate. La ...

Astral Infomobilità rende noto che si registra "nebbia a banchi sulla A1 Roma–Napoli tra Ferentino e Ceprano e tra la Diramazione Roma nord e Guidonia Montecelio dove la visibilità è a 100 metri."

Maltempo : stanotte 2 stazioni metro aperte a Napoli per i senza fissa dimora : Resteranno aperte di notte per ospitare i senza fissa dimora le stazioni Museo e Municipio della linea 1 della metropolitana di Napoli. Lo annuncia l’assessore ai Diritti di cittadinanza e alla coesione sociale del Comune di Napoli, Laura Marmorale, in previsione dell’ondata di freddo in arrivo secondo le previsioni. Marmorale ringrazia Nicola Pascale, amministratore unico di Anm (Azienda napoletana mobilità, “e tutto il ...

"Prestare attenzione sulla A1 Roma-Napoli dove sono in corso temporali tra l'allacciamento con la A24 e Valmontone. La visibilità è a 100 metri". Lo comunica in una nota Astral infomobilità.

Astral Infomobilità rende noto che si registra nebbia sull'autostrada A1 Roma-Napoli tra Valmontone e Frosinone. La visibilità è a 90 metri.

Astral Infomobilità rende noto che si registra "pioggia sul tratto Urbano della A24 tra l'allacciamento del Gra e la Tangenziale est. pioggia anche sulla A1 Roma–Napoli nel tratto tra Chiusi e Ceprano e sulle Diramazioni Roma nord e sud all'altezza della A1. Prestare attenzione."

Maltempo Campania : collegamenti a singhiozzo nel Golfo di Napoli : Si registrano disagi oggi nei collegamenti nel Golfo di Napoli: pioggia e mare agitato stanno costringendo allo stop alcune corse di navi veloci. Diverse le cancellazioni sulle tratte tra i porti di Napoli e Sorrento e l’isola d’Ischia; sospese alcune corse previste nel pomeriggio per Capri e per Casamicciola via Procida. Sull’intero territorio regionale è in vigore da ieri sera un’allerta meteo con criticità ...

A seguito dei danni causati agli alberi dalle raffiche di vento il 29 ottobre scorso, riapre oggi ai visitatori il parco del bosco di Capodimonte, dopo i lavori per l'eliminazione di rami spezzati e la messa in sicurezza di piante. Il Real bosco resta interdetto al pubblico.

«Al fine di consentire il ripristino delle condizioni di sicurezza, che ogni comune deve garantire ai propri cittadini, è necessario che il governo nazionale assicuri, in tempi rapidi,...

Maltempo a Napoli : muore uno studente 21enne schiacciato da un albero : Napoli e la Campania sono in ginocchio a causa del Maltempo. Questa mattina un ragazzo di soli 21 anni ha perso la vita in to alla caduta di un albero in zona Fuorigrotta, nei pressi dello Stadio San Paolo. Il tremendo episodio La vittima è Davide Natale [VIDEO], uno studente universitario poco più che ventenne, originario di San Nicola La Strada provincia di Caserta. Il giovane stava camminando in compagnia di un amico nei pressi di Via ...

Maltempo : oggi scuole chiuse a Napoli : Il sindaco Luigi De Magistris ha disposto in un’ordinanza la chiusura di tutte le scuole pubbliche e private di ogni