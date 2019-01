Napoli-Lazio tutto quello che c' è da sapere

Napoli-Lazio - ricorso Koulibaly respinto : confermata la squalifica : NAPOLI LAZIO ricorso Koulibaly – Kalidou Koulibaly non potrà giocare domenica sera nel posticipo del San Paolo della 20.30 quando il suo Napoli affronterà la Lazio di Simone Inzaghi, dovendo scontare la seconda delle due giornate di squalifica inflitte dal giudice sportivo dopo l’espulsione in Inter-Napoli del 26 dicembre. Napoli Lazio ricorso Koulibaly respinto La […] L'articolo Napoli-Lazio, ricorso Koulibaly respinto: ...

Napoli - la Corte Federale d’Appello della Figc respinge il ricorso : Koulibaly salterà il match con la Lazio : Il tribunale Federale ha respinto il ricorso del club azzurro, mantenendo così la squalifica del difensore che non potrà dunque scendere in campo con la Lazio Kalidou Koulibaly non scenderà in campo nel match tra Napoli e Lazio, in programma domenica sera al San Paolo. La Corte Federale d’appello della Figc ha deciso di non accogliere il ricorso del club azzurro, mantenendo dunque le due giornate di squalifica comminate al senegalese ...

Ritorna la Serie A - turno favorevole per Roma e Inter. Napoli-Lazio - big match della 1° di ritorno : avanti gli azzurri - a 1.85 : Ritorna in campo la Serie A e, ad aprire il girone di ritorno, sono Roma e Torino. Le due vittorie con Sassuolo e Parma hanno rilanciato le ambizioni Champions dei giallorossi, che hanno chiuso il 2018 con 3 vittorie su 4 e ora vedono il quarto posto più vicino. Dall’altra parte i granata, ancora imbattuti in trasferta, sono a – 2 dal settimo posto che vale l’Europa League e perciò puntano a non tornare dall’Olimpico a mani vuote. Per gli ...

Napoli-Lazio - tutte le quote : Dopo aver superato con successo gli ottavi di Coppa Italia, eliminando Sassuolo e Novara, Napoli e Lazio tornano con la testa al campionato. Gli uomini di Ancelotti, secondi in graduatoria con 44 ...

Napoli-Lazio - orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. Le probabili formazioni : Domenica 20 gennaio (ore 20.30) si giocherà Napoli-Lazio, incontro valido per la 20^ giornata della Serie A 2019 di calcio. Allo Stadio San Paolo andrà in scena il big match di questo turno di campionato che torna protagonista dopo la sosta invernale: la seconda e la quarta della classifica generale si sfidano in un incontro fondamentale per il futuro di entrambe le squadre. I partenopei, attardati di nove punti dalla capolista Juventus, ...

Rocchi arbitrerà Napoli-Lazio : ROMA, 17 GEN - Sarà Gianluca Rocchi di Firenze ad arbitrare domenica sera Napoli-Lazio, big match e posticipo della 1ª giornata del girone di ritorno di Serie A. Roma-Torino è stata affidata a ...

Lazio - prudenza Inzaghi : con il Napoli si torna al 3-5-1 : Il dubbio è in via di soluzione. Alla fine per la partita di domenica sera a Napoli Inzaghi opterà per la formula più prudente, con un attaccante in meno e un centrocampista in più. Il modulo fantasia,...

Lazio - Inzaghi punta su Lulic contro il Napoli. Murgia verso la Spal : Farà di necessità virtù contro il Napoli, Simone Inzaghi. Il tecnico della Lazio in vista del match contro gli azzurri, in programma domenica sera al San Paolo, ha provato Lulic sulla fascia destra. ...