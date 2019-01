Napoli | Koulibaly | ricorso respinto | salta la sfida con la Lazio Grassani | Ha

Napoli-Lazio - ricorso Koulibaly respinto : confermata la squalifica : NAPOLI LAZIO ricorso Koulibaly – Kalidou Koulibaly non potrà giocare domenica sera nel posticipo del San Paolo della 20.30 quando il suo Napoli affronterà la Lazio di Simone Inzaghi, dovendo scontare la seconda delle due giornate di squalifica inflitte dal giudice sportivo dopo l’espulsione in Inter-Napoli del 26 dicembre. Napoli Lazio ricorso Koulibaly respinto La […] L'articolo Napoli-Lazio, ricorso Koulibaly respinto: ...

Napoli - la Corte Federale d’Appello della Figc respinge il ricorso : Koulibaly salterà il match con la Lazio : Il tribunale Federale ha respinto il ricorso del club azzurro, mantenendo così la squalifica del difensore che non potrà dunque scendere in campo con la Lazio Kalidou Koulibaly non scenderà in campo nel match tra Napoli e Lazio, in programma domenica sera al San Paolo. La Corte Federale d’appello della Figc ha deciso di non accogliere il ricorso del club azzurro, mantenendo dunque le due giornate di squalifica comminate al senegalese ...

Napoli - Koulibaly a Roma per il ricorso contro la squalifica : al suo fianco De Laurentiis : Kalidou Koulibaly cercherà di vedere eliminata la squalifica a seguito di quanto accaduto durante la gara tra Inter e Napoli Kalidou Koulibaly è arrivato presso la sede della Corte d’Appello della Figc a Roma dove tra poco sarà discusso il ricorso del Napoli contro la seconda giornata di squalifica che gli è stata inflitta dopo il rosso rimediato in Inter-Napoli per l’applauso all’arbitro Mazzoleni. Il difensore del ...

