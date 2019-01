Napoli | con Cafiero de Raho rinasce il campo sportivo di Ponticelli

Raid con bomba carta - Sorbillo è tornato a Napoli e va in Questura : Il pizzaiolo Gino Sorbillo è tornato in anticipo a Napoli rispetto ai suoi programmi dopo l'attentato con una bomba carta al suo locale in via Tribunali. Sorbillo ha visitato il suo...

Napoli - Koulibaly a Roma per il ricorso contro la squalifica : al suo fianco De Laurentiis : Kalidou Koulibaly cercherà di vedere eliminata la squalifica a seguito di quanto accaduto durante la gara tra Inter e Napoli Kalidou Koulibaly è arrivato presso la sede della Corte d’Appello della Figc a Roma dove tra poco sarà discusso il ricorso del Napoli contro la seconda giornata di squalifica che gli è stata inflitta dopo il rosso rimediato in Inter-Napoli per l’applauso all’arbitro Mazzoleni. Il difensore del ...

Lobotka conteso : Napoli e Fiorentina : In Italia il Napoli lo sta trattando da tempo, ma nelle ultime ore, secondo Sky Sport , ha chiesto informazioni anche la Fiorentina.

Elisabetta Casellati - operazione Colle con l'ex portavoce di Giorgio Napolitano. L'ira di Sergio Mattarella : Elisabetta Casellati, presidente del Senato, vuole salire al Colle e diventare il prossimo presidente della Repubblica. Da quando Nitto Palma è direttore del suo gabinetto a Palazzo Madama, la Casellati si è convinta di poter diventare "la prima" nel 2022, al termine del settennato di Sergio Mattare

Il Napoli è il secondo club con l’utile netto più alto d’Europa : Napoli 19esimo per fatturato in Europa È il rapporto finanziario della Uefa, di cui oggi scrive la Gazzetta dello Sport. Rapporto che evidenzia la spaccatura che si sta creando tra il calcio dei pochi ricchi (dodici, come gli apostoli) e tutto il resto. Dodici sono i cosiddetti club globali (l’unica italiana è la Juventus) che da soli fatturano il il 65% del totale: 1,6 miliardi di sponsor. “Le altre 700 squadre europee di prima ...

Salvini canta Napoli. Vuole incontrare Sorbillo e andrà ad Afragola : "Più poliziotti per strada" : Va ad Afragola, ma si impegna a tornare presto anche a Napoli e ad andare a Castel Volturno. Matteo Salvini parla al Mattino della sua ricetta per Napoli, fatta di più poliziotti per le strade a contatto con la gente e di sgomberi per fiaccare la camorra. L'area è però stata interessata negli ultimi 20 giorni da numerosi attentati contro le attività commerciali. Soprattutto ad Afragola, ma anche a Napoli, in un pieno ...

Luci su Napoli - parte il piano di illuminazione con 11.000 lampade : Servono i poliziotti, i carabinieri e tutte le forze dell'ordine ma per la sicurezza serve anche la luce. Una illuminazione che rischiari di sera e di notte le mille spigolature della...

Calciomercato Napoli - nuovi contatti con l'agente di Trincao : Una proposta che può diventare un'opportunità di mercato: il Napoli valuta il colpo Francisco Trincao. Già seguito da Inter e Juventus , i bianconeri sembravano decisi a chiudere, prima di mollare la ...

Concerti - Gazzelle : 'Punk Tour' - spostata al Palapartenope la data di Napoli : ... "Punk", il prossimo 27 febbraio al RDS Stadium di Rimini: successivamente Gazzelle farà tappa a Milano , al Forum di Assago, il primo marzo, , Roma , al Palazzo dello Sport, il 3 marzo, , per poi ...

Napoli - incidente mortale per un ragazzo di 20 anni : fatale l'impatto con un mezzo pesante : Un'altra gravissima vicenda, l'ennesima in cui a perdere la vita è un giovane ragazzo poco più che maggiorenne. Il drammatico episodio si è consumato nella provincia di Napoli, precisamente nel piccolo comune di Marano di Napoli, dove un ragazzo appena ventenne, Michele Coppeto, ha perso la vita dopo un incidente stradale che purtroppo per lui si è rivelato fatale. Secondo quanto si apprende dal noto sito Today.it, infatti, il tremendo impatto ...

Arrestati altri due ultrà nell'inchiesta sugli scontri tra ultras di Inter e Napoli di S.Stefano : Uno dei due fermati è il capo della curva nord nerazzurra dei Vikings, Nino Ciccarelli. A entrambi viene contestato anche l'omicidio volontario -

Lazio - prudenza Inzaghi : con il Napoli si torna al 3-5-1 : Il dubbio è in via di soluzione. Alla fine per la partita di domenica sera a Napoli Inzaghi opterà per la formula più prudente, con un attaccante in meno e un centrocampista in più. Il modulo fantasia,...

Lazio - Inzaghi punta su Lulic contro il Napoli. Murgia verso la Spal : Farà di necessità virtù contro il Napoli, Simone Inzaghi. Il tecnico della Lazio in vista del match contro gli azzurri, in programma domenica sera al San Paolo, ha provato Lulic sulla fascia destra. ...