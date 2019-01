Muore tunisino fermato dalla polizia | aveva mani e piedi legati

Polizia lo ferma - il tunisino Muore di infarto : "Aveva mani e piedi legati" : Si apre un caso dopo la morte di un tunisino di 32 anni durante un fermo di Polizia. L'uomo è deceduto mentre aveva le manette ai polsi e le gambe legate (per evitare che scalciasse).Secondo quanto si apprende, l'immigrato è morto intorno alle 18.30 di ieri a Empoli in provincia di Firenze. Il cittadino tunisino era ad un negozio di money transfer in centro quando, in stato di agitazione, sarebbe entrato nel negozio pretendendo di cambiare una ...