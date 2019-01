MotoGP | oggi la presentazione della Ducati 2019 | orario d’inizio e come vederla in

MotoGP - Mondiale 2019 : oggi la Ducati si svela. Servirà continuità e velocità di percorrenza in curva : 76 punti: questo il distacco al termine del Mondiale 2018 di MotoGP tra la Honda di Marc Marquez e la Ducati di Andrea Dovizioso. Lo spagnolo si è imposto grazie ad una costanza spaventosa: 9 vittorie e 14 podi in totale. Numeri impressionanti che non hanno concesso ai rivali alcuna occasione per impensierirlo davvero. Nel caso specifico Dovizioso ha pagato a carissimo prezzo i tre zero di Jerez de la Frontera (Spagna), Le Mans (Francia) e ...

MotoGP – Marc Marquez in ospedale - oggi l’intervento alla spalla : “pronto per andare dal carrozziere” [FOTO] : Marc Marquez pronto per l’operazione alla spalla: lo spagnolo aggiorna tutti i fan dal lettino d’ospedale I piloti della MotoGp si sfidano anche fuori dalla pista a colpi di… operazioni. Dopo quella a cui è stato sottoposto Michele Pirro la scorsa settimana, ieri è stato il turno di Jorge Lorenzo, operato al piede. Adesso è arrivato invece il momento del campione del mondo: Marc Marquez è infatti già in ospedale, da ieri ...

MotoGP - Test Jerez 2018 oggi (28 novembre) : orario d’inizio e come seguirli in tv ed in tempo reale : Il percorso di avvicinamento al Mondiale di MotoGP 2019 continua nei prossimi giorni con i Test di Jerez de la Frontera riservati alla classe regina. I team della top class proveranno le nuove componenti in vista della prossima stagione, per cercare di prendere le giuste scelte strategiche di sviluppo della moto. Il pilota da battere per il 2019 è ovviamente il Campione del Mondo in carica Marc Marquez, anche se a partire da quest’anno ...

Test MotoGP Valencia 2018/ Info streaming video e diretta tv : orario e protagonisti - oggi 21 novembre - - IlSussidiario.net : diretta Test Motogp Valencia 2018: straming video e tv della seconds giornata di prove al circuito del Ricardo Tormo, oggi 21 novembre.

MotoGP - Test Valencia 2018 oggi (21 novembre) : orario d’inizio e come seguirli in tempo reale. Il programma completo : Dopo la prima giornata di ieri, si chiudono i Test di Valencia 2018 riservati alla MotoGP. I piloti saranno nuovamente in pista per le ultime sette ore sul tracciato intitolato a Ricardo Tormo (tre ore al mattino, altrettante al pomeriggio dopo la pausa pranzo) per un’altra sessione di capitale importanza. Vedremo se i dati raccolti nella giornata di ieri, ed i tempi realizzati, saranno confermati oppure verranno ribaltati. In casa Honda ...

MotoGP - Valencia Test Day 1 : Vinales il più veloce prima della pioggia - bene Morbidelli e Bagnaia : Ottimo il debutto del campione del mondo della classe Moto2 Francesco Bagnaia , che ha chiuso a meno di un secondo dalla vetta, subito davanti ad Alex Rins . Action! @jackmilleraus @pecco42 @...

MotoGP - Test Valencia 2018 oggi (20 novembre) : orario d’inizio e come seguirli in tempo reale. Il programma completo : oggi, 20 novembre, primo giorno di Test a Valencia (Spagna) per il Circus della MotoGP. Sul Ricardo Tormo vedremo esibirsi le nuove “creature” che gareggeranno nel prossimo campionato e gli spunti non mancano. Vedremo per la prima volta Jorge Lorenzo salire in sella alla Honda. Il centauro spagnolo, che ha salutato la Ducati non nel migliore dei modi per i problemi fisici patiti al polso destro, ha scelta una via complicata: ...

MotoGP - Rins felice ma con un pizzico di rammarico : “peccato che sia arrivata tutta quella pioggia” : Il pilota spagnolo ha parlato dopo il Gp di Valencia, rivelando un pizzico di rammarico per l’arrivo della pioggia Splendido secondo posto per Alex Rins a Valencia, il pilota spagnolo conquista il nono podio in stagione per la Suzuki, eguagliando un record che resisteva dal 2000. AFP/LaPresse Un risultato esaltante non solo per Davide Brivio ma anche per lo stesso pilota spagnolo, davvero felice nel post gara ai microfoni di Sky ...

MotoGP – Dovizioso - Rins ed Espargarò ‘sopravvivono’ sotto la pioggia del Gp di Valencia : le loro dichiarazioni a caldo : Dovizioso, Rins ed Espargarò sul podio del Gp di Valencia: le dichiarazioni dei tre piloti ‘sopravvissuti’ alla pioggia e giunti per primi sul traguardo della pista spagnola L’ultimo Gp di stagione è stato caratterizzato dalla pioggia e dalle tante cadute sul circuito Ricardo Tormo di Valencia. A spuntarla, contro il maltempo spagnolo, è stato un grande Andrea Dovizioso superstite tra i big del campionato, quasi tutti ...

MotoGP Valencia - pioggia e cadute : trionfa la Ducati di Dovizioso : Andrea Dovizioso vince il GP della Comunità Valenciana e conquista la quarta vittoria stagionale nell'ultimo round del mondiale 2018. Il forlivese della Ducati ha trionfato al termine di una gara ...

MotoGP - Pagelle GP Valencia 2018 : Dovizioso “mago della pioggia” - Rins ottimo - Rossi spreca - Marquez - Vinales e Petrucci a terra - Lorenzo sparisce : Si è ufficialmente conclusa la stagione 2018 della MotoGP con il Gran Premio di Valencia e lo ha fatto con una delle gare più avvincenti e spettacolari dell’anno. La pioggia, fortissima in alcuni momenti, come sempre regala colpi di scena a ripetizione e grandi sorprese. Andiamo, dunque, a consegnare le ultime Pagelle di questo campionato con diversi protagonisti che finiscono a terra, ma giustificati, ed altri che hanno saputo domare ...

