MotoGp ecco la Ducati 2019 Dovizioso ' Lotterò per il titolo'

MotoGp - ecco la nuova Ducati. Dall'Igna : 'Per il titolo ora conta la squadra' : parla domenicali - L'amministratore delegato Claudio Domenicali è stato chiaro: 'Il Motomondiale per noi è marketing per farci conoscere in tutto il mondo, ma anche ricerca, che significa futuro. ...

MotoGp - Pernat avverte Valentino Rossi : “ecco da cosa dipenderà un suo eventuale successo” : Il manager ligure ha analizzato il Mondiale 2019, soffermandosi sulle aspettative di Valentino Rossi e Maverick Viñales Un 2018 da cancellare, dimenticando il fatto di non essere riuscito a conquistare nemmeno una vittoria. Valentino Rossi si avvicina al Mondiale 2019 con la solita carica positiva, provando a gettare fin dalla pre-season le basi per un anno esaltante. AFP/LaPresse Di lui ha parlato Carlo Pernat, esprimendo il proprio ...

MotoGp – Valentino Rossi a cuore aperto - dalla nuova moto ai giovani della VR46 : “per mio fratello Luca ho anche pianto! Pecco e Franco? Una bella bega” : Tutta la sincerità di Valentino Rossi: dalla moto 2019, vista ieri durante un set fotografico col team, ai giovani della VR46, i racconti del Dottore a Deejay Chiama Italia La stagione 2019 di motoGp si avvicina sempre più: il 10 marzo ci sarà l’esordio in Qatar, ma i piloti saranno impegnati già nei mesi precedenti con le presentazioni ufficiali dei team e le ultime due sessioni di test invernali. “Ieri è iniziata ...

MotoGp - la mamma di Bryan Toccaceli emozionata : “Valentino Rossi è eccezionale - ecco cosa ha voluto fare con mio figlio” : La madre del pilota sammarinese ha raccontato l’incontro tra Valentino Rossi e il figlio, esaltando la sensibilità del Dottore Sensibile, gentile e sorprendente. Sono solo alcuni aggettivi utili a descrivere Valentino Rossi, riuscito ancora una volta a regalare sorrisi alle persone intorno a lui. Il Dottore infatti ha invitato nei giorni scorsi Bryan Toccaceli a casa sua, a Tavullia, per trascorrere qualche ora insieme a lui. Un ...

MotoGp - a tutto Rivola : “non potevo rifiutare l’Aprilia. La Ferrari? Ecco cosa mi ha spinto a lasciarla” : Il nuovo amministratore delegato dell’Aprilia ha parlato della sua nuova avventura in Aprilia, spiegando i motivi dell’addio alla Ferrari L’esperienza in Ferrari è ormai alle spalle, Massimo Rivola ha deciso di sposare il progetto Aprilia con l’obiettivo di riportare il marchio italiano al top della MotoGp. AFP/LaPresse Una scelta difficile quella di lasciare Maranello per approdare a Noale, ma l’incarico di ...

MotoGp - Ciabatti spaventa Petrucci : 'il compagno di Dovizioso nel 2020? Ecco come lo sceglieremo' : Il direttore sportivo della Ducati guarda lontano, svelando come il team di Borgo Panigale sceglierà il pilota che affiancherà Dovizioso nel 2020 La line-up del 2019 è già stata ufficializzata e ...

MotoGp - Ciabatti spaventa Petrucci : “il compagno di Dovizioso nel 2020? Ecco come lo sceglieremo” : Il direttore sportivo della Ducati guarda lontano, svelando come il team di Borgo Panigale sceglierà il pilota che affiancherà Dovizioso nel 2020 La line-up del 2019 è già stata ufficializzata e definita da tempo, con Danilo Petrucci che affiancherà Andrea Dovizioso dopo il passaggio di Jorge Lorenzo alla Honda. La Ducati però scruta anche il futuro, lanciando lo sguardo alla stagione 2020, quando il contratto del rider ternano sarà ...

MotoGp – Valentino Rossi e la caccia al 10° titolo - papà Graziano sicuro : “un figlio? Ecco cosa penso” : Graziano Rossi conosce il trucco per raggiungere il 10° titolo Mondiale: Ecco cosa potrebbe ‘far bene’ a Valentino Rossi Valentino Rossi sta per compiere 40 anni, il pRossimo 16 febbraio il Dottore dirà addio agli ‘enta’ per entrare in una nuova fase della sua vita, che potrebbe regalargli tante soddisfazioni. A 40 anni, infatti, il nove volte campione del mondo ha ancora davanti a se due stagioni certe in MotoGp, ...

MotoGp - Valentino Rossi mette la Yamaha con le spalle al muro : “se vogliamo vincere - ecco chi dobbiamo… copiare” : Il pilota pesarese ha parlato della pRossima stagione, indicando quale dovrà essere il pRossimo passo che la Yamaha dovrà compiere per tornare competitiva Le vacanze sono finite, Valentino Rossi ha lasciato Madonna di Campiglio per tornare al lavoro in vista della nuova stagione. Un Mondiale 2019 che si preannuncia alquanto difficile e incerto per il pesarese, preoccupato dei pochi passi in avanti compiuti dalla Yamaha negli ultimi ...

MotoGp – Vinales e la rottura con Forcada - Maverick risponde alle critiche : “ecco come sono andate le cose con Ramon” : Maverick Vinales torna a parlare della rottura con Ramon Forcada: le parole dello spagnolo della Yamaha a pochi mesi dall’inizio della nuova stagione di MotoGp La stagione 2018 è stata complicata per Maverick Vinales: un anno di alti e bassi, a lottare non solo con i rivali ma anche col proprio team, che non è riuscito a fornire ai suoi piloti la moto adatta per poter ambire alla vittoria costantemente. Anno di cambiamenti per lo ...

MotoGp - Valentino Rossi riceve il Tapiro d’Oro : “zero vittorie nel 2018 pesano. Sposarmi? Ecco cosa posso dirvi” : Il pilota pesarese ha ricevuto il premio di Striscia la Notizia per non aver vinto nemmeno una gara nel Mondiale 2018 Inizia con un premio il 2019 di Valentino Rossi, ma non si tratta di qualcosa di cui andarne fieri. Il Dottore infatti ha ricevuto il Tapiro d’Oro, la cui consegna verrà trasmessa nella puntata di Striscia la Notizia che andrà in onda questa sera, venerdì 4 gennaio. Valerio Staffelli ha incontrato personalmente il ...

MotoGp - Ciabatti mette Petrucci con le spalle al muro : “battere Dovizioso? No - ecco quale sarà il suo obiettivo” : Il direttore sportivo della Ducati si è soffermato sulla stagione che sta per iniziare, parlando di quelli che dovranno essere gli obiettivi di Danilo Petrucci Salutato Jorge Lorenzo, la Ducati riparte con la coppia tutta italiana formata da Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci, con quest’ultimo promosso a pilota ufficiale dopo i quattro anni in Pramac. Un’opportunità da cogliere al volo per il ternano, che dovrà convincere il ...

MotoGp - Morbidelli ‘tradisce’ Valentino Rossi : “ecco chi sarà il favorito per il titolo nella prossima stagione” : Il pilota del team Yamaha Petronas ha parlato della pRossima stagione, esprimendo il proprio punto di vista sulla lotta al titolo mondiale Lasciato il Team Marc VDS, Franco Morbidelli è adesso atteso da una nuova sfida con la Yamaha Petronas, che esordirà nel Motomondiale proprio nel 2019. Alessandro La Rocca/LaPresse Una sfida affascinante per il pilota italiano, riuscito a vincere la stagione passato il titolo di ‘Rookie of the ...

MotoGp - Morbidelli ‘tradisce’ Valentino Rossi : “ecco chi è il favorito al titolo della prossima stagione” : Il pilota del team Yamaha Petronas ha parlato della pRossima stagione, esprimendo il proprio punto di vista sulla lotta al titolo mondiale Lasciato il Team Marc VDS, Franco Morbidelli è adesso atteso da una nuova sfida con la Yamaha Petronas, che esordirà nel Motomondiale proprio nel 2019. Alessandro La Rocca/LaPresse Una sfida affascinante per il pilota italiano, riuscito a vincere la stagione passato il titolo di ‘Rookie of the ...