MotoGP Ducati 2019 | Dall' Igna | ' Non siamo favoriti | ma lotteremo per il titolo fino alla

MotoGP Ducati 2019 - Petrucci : 'Siamo una grande squadra' : La moto è bellissima, vedremo quanto andrà forte… Il mio ruolo? E' un fatto inedito che nel mondo della MotoGP due compagni di squadra collaborino per raggiungere un risultato comune". Gli obiettivi, ...

MotoGP - Dall'Igna : "Nuova Ducati - l'obiettivo è lottare per il mondiale" : ... Presidente della Divisione Scienza ed Innovazione di Philip Morris. Dall'Igna: "l'obiettivo è lottare per il mondiale" È toccato poi al Direttore Generale di Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, ripartire ...

MotoGP : ecco la Ducati di Dovizioso e Petrucci : Ringraziamo tutti i nostri partner, a cominciare da Phillip Morris, che ci ospita in questa circostanza, e Audi Sport, nuovo sponsor del team in questa stagione'. 2019 Ducati MotoGp Team Presentation ...

MotoGP - Foto Gallery Ducati Desmosedici GP 2019 : Ducati Desmosedici GP 2019 " E' stata presentata oggi in Svizzera a Neuchatel la Ducati Desmosedici GP 2019 che prenderà parte al Campionato del Mondo MotoGP con i nostri Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci . La "Rossa" a due ruote è sempre più 'Rossa' come potrete vedere dalla Foto e il motto, scritto anche sulla carena è 'MissionWinnow'. ...

MotoGP ecco la Ducati 2019. Dovizioso 'Lotterò per il titolo' : 'Quest'anno la Ducati è più bella del solito - le parole del vice campione del mondo - e sto bene quando vedo tutto questo rosso. Sarà molto dura vincere, ma negli ultimi anni abbiamo chiuso al ...

MotoGP - Ducati GP19 : la presentazione della nuova moto di Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci : LIVE 18:50 18 gen Le parole dell'ad Domenicali e del General Manager Ducati segnano l'epilogo della presentazione. Domenicali : "Di solito le moto belle sono anche veloci, aspettiamo di vedere i ...

MotoGP - presentata la nuova Ducati 2019! Si chiamerà GP19. Dovizioso : “Vogliamo puntare al titolo - ma non sarà facile” : Presso il magnifico scenario del Philip Morris R&D Cube di Neuchatel, in Svizzera, sono stati tolti i veli alla nuova Ducati MotoGP, il mezzo che proverà a riportare il titolo a Borgo Panigale, dato che manca addirittura dai tempi di Casey Stoner, nel lontano 2007. La nuova moto, la Desmosedici GP19, è stata concepita e realizzata sulla base delle edizioni precedenti, ma con novità sostanziali a livello di progettazione. A primo impatto ...

MotoGP – Presentazione Ducati - Petrucci emozionato : “mi batte forte il cuore - Dovi è il mio riferimento” : Il pilota ternano ha svelato le proprie sensazioni nel corso della Presentazione della nuova Ducati, ammettendo di esserne rimasto affascinato Prima stagione da pilota ufficiale, un’occasione da non perdere per Danilo Petrucci. Dopo l’esperienza in Pramac, il ternano si appresta a vivere un anno esaltante in sella alla Desmosedici 2019, presentata questa sera presso la sede di Neuchatel della Phillip Morris. Interrogato sulle ...

MotoGP – Presentazione Ducati - Dovizioso tra consapevolezze e motivazione : le parole cariche di ottimismo del ducatista : Le emozioni di Andrea Dovizioso dopo aver tolto i veli dalla sua nuova Desmosedici durante la Presentazione del Team Mission Winnow Ducati 2019 Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci hanno tolto i veli alla nuova Desmosedici del team Mission Winnow Ducati. Una livrea fiammante, che regalerà spettacolo nelle piste di tutto il mondo e tante emozioni con i suoi piloti ufficiali. Dovizioso e Petrucci hanno dimostrato già una grande complicità e ...

MotoGP - ecco la nuova Ducati. Dall'Igna : 'Per il titolo ora conta la squadra' : parla domenicali - L'amministratore delegato Claudio Domenicali è stato chiaro: 'Il Motomondiale per noi è marketing per farci conoscere in tutto il mondo, ma anche ricerca, che significa futuro. ...

MotoGP – Presentazione Ducati - Dall’Igna non si nasconde : “l’obiettivo è il Mondiale - in Qatar la nuova carena” : Il General Manager di Ducati ha parlato della vecchia e della nuova stagione, svelando quello che sarà l’obiettivo del team nel 2019 Si accendono i riflettori sulla nuova Ducati, pronta a mostrarsi al mondo nella serata di oggi. Il team di Borgo Panigale ha scelto la sede della Phillip Morris a Neuchatel per il lancio, svelando anche la nuova partnership con il marchio Mission Winnow inserito anche nella denominazione ufficiale del ...

MotoGP – Presentazione Ducati - Domenicali orgoglioso del suo staff : “siamo un gruppo sempre unito - anche nelle difficoltà” : Le parole di Claudio Domenicali alla Presentazione del Team Ducati MotoGp 2019, che cambia nome in Mission Winnow Ducati E’ in corso a Neuchatel la Presentazione della Ducati 2019. Il team di Borgo Panigale ha cambiato nome, grazie al nuovo title sponsor, e per la nuova stagione di MotoGp diventerà Mission Winnow Ducati. In attesa che, dalla Svizzera, venga svelata la nuova moto della Ducati che Petrucci e Dovizioso guideranno nel ...

MotoGP - Ducati 2019 : il LIVE STREAMING della presentazione della nuova moto di Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci : Dopo le vacanze invernali, finalmente siamo pronti a tuffarci nuovamente nel magico mondo della motoGP. A farci rivivere nuovamente il piacere delle due ruote ci pensa la Ducati, primo team ufficiale ...