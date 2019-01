MotoGp – Dall’addio di Lorenzo alla sfida con Valentino Rossi | Dovizioso sincero | “ecco

sportfair

(Di venerdì 18 gennaio 2019) Andreapresentazione della nuova Desmosedici si auspica una stagione migliore rispetto a quella passata: le parole del pilota italiano Dopo tanta attesa, oggi sono state svelate le nuove Desmosedici.presentazione del Team Mission Winnow Ducati 2019 hanno presenziato i due piloti ufficiali: Danilo Petrucci ed Andrea. Il pilota di Forlimpopoli, diventato un vero e proprio baluardo della scuderia di Borgo Panigale, si è intrattenuto dopo la cerimonia di presentazione per dire ancora una volta la sua sulla nuova carena della moto che lo accompagnerà nella stagione 2019 e per svelare altre piccole curiosità sul suo allenamento pre-campionato.Ai microfoni di Sky Sport 24,ha riferito: “fine quello che conta è la velocità, ma la moto è bella, c’è molto più rosso, è lucida e basta. Sinceramente ci troviamo in una situazione ...