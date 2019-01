MIlano cade in casa del Vitoria

Borsa : MIlano peggiora - -1 - 3% - - cade Mps : ANSA, - Milano, 14 GEN - Piazza Affari amplia ulteriormente il calo, con lo spread tra Btp e Bund in salita fino a oltre 267 punti. L'indice Ftse Mib cede l'1,3%, frenato da Banco Bpm , -3,83%, , Ubi ,...

Basket - Eurolega 2019 : l’Olimpia MIlano cade anche in Germania. Il Bayern vince e allunga in classifica : Settimana da dimenticare per l’Olimpia Milano in Eurolega. Dopo la sconfitta casalinga contro il Barcellona, la squadra di Pianigiani cade anche a Monaco di Baviera contro il Bayern (93-87) in quello che era un vero e proprio scontro diretto per i playoff. Un ko molto pesante perchè ora i tedeschi si trovano avanti di una vittoria e pure con la differenza canestri a suo favore. Il Bayern è trascinato dai 18 punti di Maodo Lo e di Nihad ...

MIlano : uomo cade in capsula ibernazione a mostra Real Bodies - salvo (2) : (AdnKronos) - Due responsabili di sala, intervenuti in soccorso dell'uomo, hanno tentato di spiegargli come liberarsi: "Sono trascorsi minuti interminabili, sfociati in una vera e propria crisi di panico del visitatore -afferma il personale della mostra-; così abbiamo capito che non c'era tempo per

Basket - Serie A : primo stop per MIlano - Avellino fa l'impresa. Venezia cade a Reggio Emilia : Alla 13a giornata del campionato di Basket, si interrompe l'imbattibilità dell'Armani Milano . La Sidigas Avellino vince in casa 85-81: prova mostruosa di Sykes , 31 punti,, bene anche Green , 18, e ...

Diretta Avellino-MIlano/ Risultato finale 85-81 - info streaming : l'Olimpia cade in Irpinia! : Diretta Avellino Milano streaming video e tv: orario e Risultato live della partita in casa Sidigas per la 13giornata, Serie A basket , oggi 30 dicembre, .

MIlano cade a Tel Aviv : La tripla di Brooks sulla sirena termina la propria corsa sul ferro e l'Ax Milano viene sconfitta a Tel Aviv contro il Maccabi, 92-94,. La squadra di Pianigiani non riesce a contenere l'estro di O'...

MIlano. La Claudio Abbado rilascerà diplomi accademici di secondo livello AFAM : Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) – con decreto direttoriale n. 3316 del 13/12/2018 – autorizza la Civica

Risultati Eurolega : MIlano cade contro il Fenerbache di Datome - Cska dominante col Khimki : Eurolega, l’Olimpia Milano ha perso sul parquet del Fenerbache del ‘nostro’ Gigi Datome, vince anche il Cska Eurolega, l’Olimpia Milano non è riuscita nell’impresa di espugnare il parquet del Fenerbache, una delle candidate alla vittoria finale. Sconfitta 92-85 per la squadra di coach Pianigiani che ha dimostrato di poter competere anche contro una vera e propria corazzata come quella di Gigi Datome e ...

Eurolega : MIlano cade ancora : La prima crisi dell'Ax in Eurolega deflagra alla vigilia di Sant'Ambrogio, santo patrono di Milano. L'inopinata sconfitta contro Gran Canaria, 86-94, è la terza consecutiva ed è la peggiore della ...

Eurolega - MIlano cade ancora : Gran Canaria passa al Forum : Brutta sconfitta casalinga per l'Olimpia Milano che, nell'11esima giornata di Eurolega, si arrende agli spagnoli del Gran Canaria 94-86 . Per i biancorossi è il terzo ko di fila in Europa, dopo quelli ...

Hockey ghiaccio - Alps League 2018-2019 : Valpusteria e Vipiteno battono Asiago e Ritten - Fassa strapazzata da Salisburgo - cade MIlano - bene Gherdeina : Sabato ricco di Hockey con protagoniste le squadre del torneo europeo di Alps League 2018-2019. In testa alla classifica continua ad esserci Valpusteria, vittoriosa anche stasera nel derby casalingo contro Asiago per 4-0. Nell’altro scontro tutto italiano Vipiteno supera Ritten con il punteggio di 3-0, mentre, tra le altre compagini nostrane in gara, Fassa crolla 7-0 a Salisburgo, Milano cade in casa contro l’Olimpija per 6-4 e ...

Eurolega - MIlano cade a Barcellona : Niente da fare per l'Ax Milano,battuta e fermata nel nono turno di Eurolega dal Barcellona, 80-90,. Partita con poche energie per la squadra di Pianigiani, 6-3,, ridotta all'osso nelle rotazioni e ...

Basket - Eurolega 2018-2019 : MIlano dura un quarto - poi l’Olimpia cade a Barcellona : Prima sconfitta esterna in Eurolega per l’Olimpia Milano, che cade in casa del Barcellona per 90-80 al termine di una partita che ha visto la squadra di Pianigiani chiudere avanti il primo quarto, per poi cedere sotto i colpi dei catalani nei restanti trenta minuti, escludendo la rimonta finale a match finito. Armani Exchange apparsa molto stanca e con pochissime energie, anche per via di rotazioni molte corte (pesano le assenze di Della ...

Pallavolo – Secondo stop consecutivo al tie break : MIlano cade a Siena che trova la prima gioia : Non bastano due ore di partita ai ragazzi di Giani per avere la meglio dell’Emma Villas: alla fine è 3-2 per Siena Secondo stop consecutivo al tie break per la Revivre Axopower Milano che cade al PalaEsstra di Siena e concede ai padroni di casa dell’Emma Villas la prima vittoria stagionale dopo più di due ore di partita. Match altalenante e ricco di emozioni quello che hanno disputato le due squadra ma nella lotteria del quinto parziale è ...