Milan | guarda il mondo di Piatek | viaggi | fede e Paulina

Juventus-Milan - perchè Banti non è andato a guardare il contatto Conti-Emre Can? Il VIDEO che fa discutere : Juventus-Milan, il contatto Conti-Emre Can fa molto discutere dopo la Supercoppa Italiana vinta dai bianconeri a Gedda Juventus-Milan, le proteste del Milan sono furenti per un contatto Conti-Emre Can sul finire di gara, col punteggio di 1-0 per i bianconeri. Un contatto molto dubbio, ma la domanda che ci si pone è la seguente: perchè non andare a guardare al monitor il tutto? La discussione sul fallo o meno imperversa sui social, ma fa ...

Supercoppa Juve-Milan - Salvini : “mi limito a non guardare la partita” : “Oggi mi limito a non guardare la partita, per ora mi limito a questa forma di protesta”. Sono le dichiarazioni rilasciate da Matteo Salvini, in risposta ad un giornalista sulla domanda relativa alla partita di oggi di Supercoppa previsto a Gedda, in Arabia Saudita, tra Juventus e Milan. Negli ultimi giorni non sono mancate le polemiche per le restrizioni previste per le donne con l’intenzione di accedere allo stadio ma ...

Calciomercato Milan - Leonardo 'guarda' in Spagna : ecco l'alternativa a Carrasco : Stando a 'Sky Sport', il primo nome dopo l'ex Atletico Madrid sulla lista del dt Leonardo è quello di Quincy Promes , 27enne olandese già cercato nel recente passato e attualmente ai margini del ...

Higuain non convince - il Milan si guarda intorno : il club rossonero ha già individuato il sostituto : Il Pipita ha dimostrato di non essersi ambientato in maglia rossonera, il riscatto non è più così sicuro e il Milan non vuole farsi trovare impreparato in caso di addio La stagione di Gonzalo Higuain fino a questo momento non è certamente di quella da ricordare, il Pipita non è riuscito ad adattarsi al gioco rossonero, soffrendo in numerose occasioni la disposizione in campo decisa da Gattuso. Spada/LaPresse Per questo motivo, al momento ...

Milan - il flop è totale : pareggio inguardabile a Frosinone - l’esonero Gattuso va materializzandosi! : Gattuso si appresta a lasciare la panchina del Milan dopo l’ennesima gara inguardabile dei rossoneri che hanno pareggiato a Frosinone: esonero vicino Un Milan orrendo, inguardabile, con i soliti enormi problemi a creare occasioni. L’era Gattuso sembra essere giunta al capolinea, sembra proprio non esserci più nessuna difesa possibile per il tecnico che viaggia verso l’esonero a passi da gigante. L’unico possibile ...

Qualità della vita 2018 - Milano vince per la prima volta. Guarda tutte le classifiche dal 1999 a oggi : È Milano la vincitrice dell’indagine 2018 sulla vivibilità delle province italiane, giunta alla 29° edizione. Il capoluogo lombardo festeggia il suo primato, inedito nell’indagine annuale del Sole 24 Ore, piazzandosi ben sette volte su 42 nei primi tre posti per le performance conseguite negli indicatori del benessere. E conquista lo scettro di provincia più vivibile d’Italia, dopo averlo sfiorato per quattro volte. ...

Il Milan contro la pirateria : “Guardare illegalmente il calcio distrugge la nostra passione” : Con un video che vede protagonista Reina, il Milan prende posizione contro le forme illegali di fruizione dei contenuti video degli eventi sportivi. L'articolo Il Milan contro la pirateria: “Guardare illegalmente il calcio distrugge la nostra passione” è stato realizzato da calcio e Finanza - calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Milan-Parma streaming - ecco dove guardare la diretta della partita : Milan-Parma streaming – In campo il campionato di Serie A, si gioca una giornata importante valida per il massimo campionato, una stagione che si preannuncia scoppiettante e che ha già regalato emozioni e colpi di scena, si tratta di una partita sentitissima. In campo Milan-Parma le due squadre si candidano ad essere grandi protagoniste della stagione, l’obiettivo è quello di raggiungere il miglior risultato possibile. Nel match di ...

Milan-Dudelange streaming - ecco dove guardare la diretta della partita : Milan-Dudelange streaming – In campo l’Europa League, una stagione che si preannuncia scoppiettante e che ha già regalato emozioni e colpi di scena. In campo Milan-Dudelange, le due squadre si candidano ad essere grandi protagoniste della stagione, l’obiettivo è quello di raggiungere il miglior risultato possibile. Nel match di Champions League si affronteranno Milan-Dudelange in una gara molto importante. La partita sarà ...

Milan-Dudelange streaming - ecco dove guardare la diretta della partita : Milan-Dudelange streaming – Dopo la due giorni di Champions League, oggi torna in campo l’Europa League. Nello specifico, il Milan giocherà a “San Siro” contro il Dudelange nell’incontro valido per la quinta giornata della competizione: i rossoneri sono ancora alla ricerca della qualificazione e una vittoria contro i lussemburghesi potrebbe consentire loro di affrontare l’Olympiacos all’ultimo ...

Calciomercato Milan - Leonardo guarda con interesse alla Premier e alla Liga [GALLERY] : 1/5 Spada/LaPresse ...

Lazio-Milan streaming - ecco dove guardare la diretta della partita : Lazio-Milan streaming – Si gioca la 13^ giornata del campionato di Serie A, un turno scoppiettante e che promette grande spettacolo ed indicazioni per il proseguo della stagione. In campo il campionato di Serie A, una stagione che si preannuncia scoppiettante e che ha già regalato emozioni e colpi di scena. In campo Lazio-Milan, le due squadre si candidano ad essere grandi protagoniste della stagione, l’obiettivo è quello di ...

Niguarda di Milano e Cardarelli di Napoli : incontri bilaterali - modelli ed esperienze a confronto : Eccellenze a confronto sull’asse Milano–Napoli. I camici bianchi dell’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Antonio Cardarelli incontreranno domani i colleghi arrivati dal Grande ospedale metropolitano Niguarda di Milano, e condivideranno con loro l’organizzazione e le best practice messe in campo per governare al meglio due tra le più grandi e complesse azienda ospedaliere della sanità italiana. L’incontro è frutto di un protocollo ...

MediCinema apre al Niguarda di Milano : Topolino testimonial dell'evento : Disney opera secondo questo principio in tutto il mondo; in Italia, prima al Gemelli e ora a Niguarda, siamo orgogliosi di lavorare all'apertura di nuovi MediCinema e promuovere la ricerca ...