Migranti | arrivi in Europa raddoppiati rispetto a un anno fa

Migranti : arrivi in Europa raddoppiati : ANSA, - GINEVRA, 18 GEN - Nei primi 16 giorni di quest'anno 4.216 Migranti e rifugiati sono entrati in Europa via mare, un dato pari a quasi il doppio rispetto ai 2.365 dello stesso periodo dell'anno ...

Migranti - Ue : calo arrivi - gestione comune : 10.39 Gli arrivi di Migranti nell'Unione europea "sono lontanissimi da quelli di tre anni fa e sono in calo dell'80% rispetto allo scorso anno". Così il commissario europeo alle Migrazioni Avramopoulos al Parlamento europeo. "Sembra però crescere la resistenza politica all'accoglienza. Bisogna aprire gli occhi, non c'è più un'emergenza Migranti, anche se alcuni tentano di presentarla così",aggiunge.I Migranti continueranno ad arrivare,"ma è ...

Migranti sbarcati a Malta - ira Salvini : «Non autorizzo arrivi - subito vertice» : Sbarcano finalmente a Malta i 49 Migranti che da 19 giorni erano a bordo delle navi delle Ong Sea Watch e Sea Eye ferme al largo dell'isola, lasciati volontariamente in mezzo al mare e sulla...

Migranti - sbarco a Malta. Salvini : «Non autorizzo arrivi - urge chiarimento con il governo». Convocato Cdm : 'Sono e rimango assolutamente contrario a nuovi arrivi in Italia'. Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini commentando 'accordo raggiunto per la redistribuzioni dei Migranti delle navi di ...

Migranti - Salvini : decido io - no arrivi : 8.06 "In Italia non arriva proprio nessuno. Porti chiusi, sbarrati. Giusto che Di Maio parli e che dica il suo pensiero. E va benissimo che parlino pure Fico e Di Battista e che si discuta tra di noi e con il premier Conte, ma in materia di Migranti quello che decide sono io". Così il ministro dell'Interno, Salvini, in un colloquio con il Messaggero "Lavoro per non far partire le donne, i bambini e tutti gli altri dai loro Paesi, e per ...

Migranti - Frontex : -80% arrivi nel 2018 : 20.02 Nel 2018 è calato dell'80%, rispetto al 2017, il numero di Migranti che attraverso il Mediterraneo centrale ha raggiunto l'Italia. Gli arrivi sono stati poco più di 23.000, secondo le stime di Frontex. Il dato registrato su quella rotta ha portato a un calo complessivo di un quarto degli attraversamenti irregolari (150.000) alle frontiere esterne dell' Ue rispetto al 2017, toccando il livello più basso in 5 anni. Per il secondo anno ...

Frontex - in Italia arrivi in calo dell'80% : ora i Migranti scelgono la Spagna : Il 2018 si è chiuso con un calo record degli ingressi illegali nell'Unione Europea. A drilo sono i dati diffusi da Frontex , che ha stimato in 150mila il numero dei migranti che hanno attraversato ...

Migranti - lo studio Ixè sulle percezioni errate degli italiani. “Mezzo milione di arrivi in 2 anni” : in realtà sono 140mila : Gli italiani pensano che negli ultimi due anni siano sbarcati in Italia quasi mezzo di milione di Migranti. La realtà racconta che sono molti di meno, 140.516 persone. La stragrande maggioranza (oltre il 70%) pensa inoltre che vengano principalmente dall’Africa, mentre gli stranieri residenti in Italia sono per la maggior parte europei. sono solo due esempi delle percezioni errate che gli italiani hanno sul tema della migrazioni. Visione ...

Migranti : Oim - boom arrivi in Yemen : Secondo l'agenzia Onu, infatti, la rotta migratoria marittima verso lo Yemen è la più frequentata al mondo. Basti pensare che, secondo le stime dell'Oim sono stati, di contro, 107 mila i Migranti che ...

Migranti - più arrivi in Spagna che in ItaliaNel 2018 confermato il trend del 2017 : Secondo il Rapporto Ismu sulle migrazioni 2018, Madrid detiene il primato europeo con 49mila arrivi via mare e 6mila via terra. "Drasticamente diminuiti" i flussi verso il nostro Paese