Michael Cohen avrebbe mentito al Congresso su indicazione del presidente Usa riguardo la

Michael Cohen - ex avvocato di Donald Trump - testimonierà davanti al Congresso : Michael Cohen , ex avvocato e stretto collaboratore del presidente degli Stati Uniti Donald Trump , testimonierà davanti al Congresso il 7 febbraio. Sarà interrogato a proposito dei rapporti tra il comitato elettorale di Trump e la Russia, argomento al centro dell’indagine

Michael Cohen - ex avvocato di Donald Trump - è stato condannato a 3 anni di carcere : Michael Cohen, ex avvocato del presidente degli Stati Uniti Donald Trump e suo fidato collaboratore, è stato condannato a 3 anni di prigione per il suo ruolo nello scandalo delle somme di denaro corrisposte a due donne perché non rivelassero