Meningite | Federico morto a 15 anni | la madre testimonial pro vax | ' Andrò nelle scuole'

Strazio per l'addio a Federico - morto di Meningite : palloncini e striscioni : San Frumenzio in via Gavriglia, nel cuore di Prati Fiscali, è colma in ogni ordine di posto. Ci sono i compagni di scuola dell'Alberghiero Vespucci che Federico Galluccuio, stroncato a 15 anni dalla ...

Ragazzo di 20 anni muore di Meningite a due giorni dal dramma di Federico Galluccio : Ancora un Ragazzo stroncato dalla meningite. Un giovane di 20 anni è morto colpito da una meningite da meningococco Y nell'ospedale di Sassari, dove era ricoverato in Rianimazione da ieri....

Meningite - Federico muore a 15 anni. La mamma : «Non l'ho fatto vaccinare - la sua morte non sia vana» : «Federico lo avevo vaccinato quando era ancora piccolo per il meningococco B, adesso che era adolescente non ci avevamo pensato agli altri tipi di vaccinazioni consigliate ma sulla base degli...

Roma - Federico muore a 15 anni per Meningite - il dolore della mamma : 'Morte non sia vana' : Non si dà pace la mamma di Federico Galluccio, 15enne Romano morto ieri, martedì 15 gennaio, a causa di una meningite batterica. Il ragazzo era stato ricoverato lunedì: domenica era uscito con gli amici, poi nella notte gli era salita la febbre ed erano comparse delle macchie. Il giovane non era vaccinato e la madre si augura che la sua morte non sia vana: "Spero che altri genitori ascoltino i consigli dei medici". 'Pensavamo fosse ...

