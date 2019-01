Melevisione compie 20 anni | stasera la maratona tv

La 'Melevisione' compie 20 anni : su Rai Yoyo maratona di puntate fino alle 2 di notte : Il regno del Fantabosco ha fatto sognare grandi e piccini per generazioni. Il tempo passa, i bimbi crescono, ma la magia che i folletti Tonio Cartonio e Milo Cotogno hanno trasmesso nei cuori dei loro fidati telespettatori non passa mai. Anche per questo, oggi è un giorno speciale: il 18 gennaio 1999 andava in onda il primo episodio della Melevisione e sempre oggi, venerdì 18 gennaio 2019, la Melevisione compie 20 anni.Dalla sua 'prima ...