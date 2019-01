Meghan Markle un’anziana la chiama cicciona lei risponde così

people24.myblog

(Di venerdì 18 gennaio 2019)continua a svolgere gli impegni istituzionali anche ora che è entrata nel sesto mese di gravidanza. Il pancione è sempre più vistoso e la duchessa di Sussex è stata, suo malgrado, protagonista di un aneddoto divertente e curioso.era andata a far visita ad un centro che, oltre ad ospitare tanti cani in un rifugio, viene utilizzato anche per l’addestramento degli animali e per la pet-therapy. Giunta in una sala,ha incontrato alcuni anziani che si trovavano lì proprio per la terapia con gli animali ed una di loro ha esclamato qualcosa di sorprendente:«Dio la benedica, è proprio una signora grassa», ha esclamato un’anziana, come riporta anche l’inviata del Daily Telegraph. A questo punto, decisamente sorpresa,ha reagito esplodendo in una risata e replicando: «Su questo, devo proprio darle ragione!». Come spiegato ...