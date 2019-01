Media: Trump ordinò a Cohen di mentire

: Secondo i media, il presidente #Usa Donald #Trump ordinò al suo ex avvocato di mentire al Congresso sulle trattativ… - Agenzia_Ansa : Secondo i media, il presidente #Usa Donald #Trump ordinò al suo ex avvocato di mentire al Congresso sulle trattativ… - ivomez : RT @Agenzia_Ansa: Secondo i media, il presidente #Usa Donald #Trump ordinò al suo ex avvocato di mentire al Congresso sulle trattative per… - NicolaTenerelli : RT @Agenzia_Ansa: Secondo i media, il presidente #Usa Donald #Trump ordinò al suo ex avvocato di mentire al Congresso sulle trattative per… -

Il presidente Usa,al suo ex avvocato,, dial Congresso sulle trattative per costruire unaTower a Mosca. Secondo quanto riporta il sito BuzzFeed che cita fonti investigative, questo emergerebbe dalle carte in mano al procuratore speciale, Mueller, che indaga sul Russiagate.avrebbe anche appoggiato il piano messo a punto dadi recarsi in visita in Russia durante la campagna per le presidenziali Usa allo scopo di incontrare il presidente russo, Putin.(Di venerdì 18 gennaio 2019)