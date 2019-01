Maturità 2019 : le materie della seconda prova d’esame : Le cose da sapere dopo l'annuncio del ministero dell'Istruzione, arrivato in anticipo: greco e latino al Classico, matematica e fisica allo Scientifico

Maturità - esame raddoppiato : latino e greco al Classico - matematica e fisica allo scientifico : Nella seconda prova scritta della Maturità 2019 debutta la prova multidisciplinare. Al liceo Classico sono previsti latino e greco, mentre allo scientifico matematica e fisica. Il ministro Bussetti agli studenti: "Per sostenervi organizzeremo delle simulazioni a febbraio, marzo e aprile"

Maturità 2019 - annunciate le materie della seconda prova d'esame : Latino e Greco al classico. Matematica e Fisica allo Scientifico. L'annuncio del Ministero dell'Istruzione è arrivato in un video diffuso sui social. Scienze umane e Diritto ed Economia politica per il Liceo delle Scienze umane " opzione economico sociale, Discipline turistiche e aziendali e Inglese per l'Istituto tecnico per il turismo, Informatica e Sistemi e reti per l'...

Maturità - esame raddoppiato : latino e greco al Classico - matematica e fisica allo scientifico : Nella seconda prova scritta della Maturità 2019 debutta la prova multidisciplinare. Al liceo Classico sono previsti latino e greco, mentre allo scientifico matematica e fisica. Il ministro Bussetti agli studenti: "Per sostenervi organizzeremo delle simulazioni a febbraio, marzo e aprile"

Maturità 2019 - uscite le materie d’esame : prove miste al classico e allo scientifico : Quali materie d'esame sono uscite per la Maturità 2019? Il Miur le ha annunciate oggi, venerdì 18 gennaio: Latino-Greco al classico e Matematica-Fisica allo scientifico, dunque gli studenti dovranno affrontare le temute prove miste o multidisciplinari. Tutte le novità.Continua a leggere

Maturità 2019 - ecco le materie d'esame : prova mista al Classico e allo Scientifico : La nuova Maturità 2019 entra nel vivo e, per mezzo milione di candidati, adesso si fa sul serio. Il ministero dell'istruzione ha reso note le materie protagoniste della seconda...

Maturità 2019 - le materie d'esame : prova mista latino e greco al classico e matematica e fisica allo scientifico : Il ministero dell'istruzione ha reso note le materie protagoniste della seconda prova scritta della nuova Maturità 2019: sia al liceo classico che allo scientifico debutta la prova...

Maturità 2019 - ecco le materie d'esame : prova mista latino-greco al Classico : L'attesa sta per finire, questa mattina la nuova Maturità 2019 entra nel vivo e, per mezzo milione di candidati, adesso si fa sul serio. Verso le 12, infatti, il...

Maturità 2019 - le materie d'esame e lo spauracchio della prova mista : La nuova Maturità 2019 entra nel vivo e, per mezzo milione di candidati, adesso si fa sul serio. Il ministero dell'istruzione ha reso note le materie protagoniste della seconda prova scritta: sia al liceo classico che allo scientifico debutta la prova mista o multidisciplinare: Latino e Greco al primo, Matematica e Fisica al secondo. Si parte il 19 giugno con italiano, il giorno dopo sarà la volta dello scritto di indirizzo.--«Comunichiamo le ...

Maturità 2019 - ecco le materie d'esame : lo spauracchio della prova mista : di Lorena Loiacono L'attesa sta per finire, questa mattina la nuova Maturità 2019 entra nel vivo e, per mezzo milione di candidati, adesso si fa sul serio. Verso le 12, infatti, il ministero dell'...

Maturità 2019 - oggi l'annuncio del Miur sulle materie d'esame : Maturità 2019, oggi l'annuncio del Miur sulle materie d'esame Il ministero ha pubblicato un video che anticipa la diffusione delle materie prescelte. L’annuncio è atteso per le 12, mentre sui social si scatena l’impazienza dei maturandi Parole chiave: ...

Superato l'esame di Maturità : l'Itas può puntare al titolo : E proprio l'assenza di Perugia aveva tolto forse un sapore "pieno" al quinto trionfo iridato dei trentini, campioni del mondo ma secondi , anzi, allora terzi o quarti, in campionato. Ecco allora che ...

Microsoft - il 2019 sarà un esame di Maturità - : In questo quadro c'è però da registrare il sorpasso di Microsoft, un gruppo che dal 2010 è fuori dai giochi nonostante i troppi tentativi, andati a vuoto, per cercare una dimensione mobile al mondo ...

Serie A Empoli - Iachini : «Bologna? Non è un esame di Maturità» : Empoli - "Ho abbastanza esperienza per capire che questa gara non è un esame di maturità" . Così il tecnico dell' Empoli , Iachini , alla vigilia dell'incontro con il Bologna : "E' una gara che ...