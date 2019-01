Mario Biondo morto a Madrid | indagato il medico spagnolo che effettuò l’autopsia

Morte di Mario Biondo : indagato il medico legale spagnolo : In attesa dell’imminente esito della terza autopsia eseguita lo scorso novembre, arriva un’altra importante svolta nelle indagini sulla Morte di Mario Biondo, il cameraman palermitano trovato senza vita nel suo appartamento a Madrid il 30 maggio 2013. Il Tribunale provinciale di Madrid, accogliendo la denuncia presentata da Santina e Giuseppe Biondo, i genitori della vittima, indaga adesso sul medico legale spagnolo che a suo tempo ha eseguito ...

Mario Biondo - disposta nuova autopsia sul cadavere - la sorella : 'Siamo fiduciosi' : Emanuela, sorella di Mario Biondo (31 anni al momento della morte) è tornata a parlare riguardo il caso di morte di suo fratello. La donna si è espressa a nome suo e di tutta la sua famiglia: 'Siamo fiduciosi - ha detto - mio fratello è stato ucciso, presto la verità verrà fuori'. La famiglia di Mario, giovane cameraman italiano sposato con la donna di spettacolo spagnola Raquel Sanchez Silva (46), non ha mai creduto all'ipotesi di suicidio del ...

Domenica In - 'cosa aveva scoperto e perché lo hanno ammazzato' : rivelazione clamorosa su Mario Biondo : Ospite di Mara Venier a Domenica In , nella puntata di Domenica 11 novembre, la madre di Mario Biondo , il cameraman morto in Spagna nel 2013. Un caso archiviato come omicidio, anche se restano ...

Mario Biondo - a Domenica In parla la madre del cameraman morto in Spagna : Nella puntata di Domenica In, Mara Venier ha ospitato la madre di Mario Biondo , il cameraman italiano morto in Spagna nel 2013. Anche se il caso è stato archiviato come suicidio, ci sono ancora molti ...

Mario Biondo - la mamma a Domenica In : «La moglie mi ha mandato il conto del funerale - mi hanno minacciato - ma non mollo» : Mario Biondo aveva soltanto trent'anni quando è stato trovato morto in casa sua in Spagna. Mara Venier intervista la mamma nell'ultima parte della puntata di Domenica...

Mario Biondo - la mamma a Domenica In : «La moglie mi ha mandato il conto del funerale - mi hanno minacciato ma non mollo» : In quei giorni che siamo stati a Madrid dopo la sua morte, mi ha descritto la persona peggiore del mondo. Mio figlio era ancora caldo... Sono due forze contrapposte che ti fanno andare avanti: l'...