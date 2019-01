Madagascar 2 via dall’isola | trailer | trama e curiosità del film d’animazione in tv

tvzap.kataweb

: Serata dell'Angolo dell'Avventura di Parma alla Casa del Parco - via Naviglio Alto 4/1 - Parma vi aspettiamo per la… - IvyHelp : Serata dell'Angolo dell'Avventura di Parma alla Casa del Parco - via Naviglio Alto 4/1 - Parma vi aspettiamo per la… - corsarorosso : Articolo: Madagascar, 24enne italiano trovato morto in un resort Madagascar, 24enne italiano trovato morto in un re… -

(Di venerdì 18 gennaio 2019) Sabato 19 gennaio alle 21.20 Italia 1 trasmette2 – Via dall’isola,di animazione del 2008 firmato Dreamworks diretto da Eric Darnell e Tom McGrath.2 via dall’isolaAlex il leone, Marty la zebra, Melman la giraffa e Gloria l’ippopotamo si lasciano convincere dai pinguini a tentare di lasciare il, a bordo di un aereo improvvisato, per tornare a New York nell’amato Zoo di Central Park. Quando il piano sembra funzionare, l’aereo perde quota e il gruppo di ‘civilizzati’ animali precipita nel bel mezzo della selvaggia Africa nera. Le differenze tra la giungla reale e quella di cemento da cui provengono, non tardano a palesarsi e la loro sopravvivenza sembra una mera illusione, ma con il passare dei giorni il gruppo si rende conto che l’Africa potrebbe essere un gran bel posto in cui ...