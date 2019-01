Lunedì 21 gennaio | alle ore 11 presso la sede dell' Ordine dei Medici Chirurghi e degli

messinamagazine

: La nostra visita alle aree colpite dal #terremoto continua. Lunedì 21 e martedì 22 gennaio parteciperò a nuovi inco… - vitocrimi : La nostra visita alle aree colpite dal #terremoto continua. Lunedì 21 e martedì 22 gennaio parteciperò a nuovi inco… - ilfoglio_it : La notte tra domenica e lunedì inizierà l'eclissi della #SuperLuna. Ecco dove e quando vederla (e anche la diretta… - ESA_Italia : Preparatevi per l'eclissi lunare visibile in Europa nelle primissime ore di lunedì 21 gennaio - #ForwardToTheMoon… -

(Di venerdì 18 gennaio 2019) Si svolgerà2111 nelladeiOdontoiatria Provincia di Messina, in via Bergamo 245 , is. 47/A, la conferenza stampa di presentazione ...